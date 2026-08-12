Lionel Messi atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su papá, Jorge Messi.

En medio de la extensa carta que publicó para despedirlo, el capitán de la Selección Argentina hizo una inesperada confesión sobre su futuro que encendió todas las alarmas: puso en duda cuánto tiempo más continuará jugando al fútbol.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, escribió Messi.

La frase generó un fuerte impacto porque, aunque el futbolista no anunció su retiro ni dio una fecha, por primera vez habló de manera tan directa sobre la posibilidad de que su carrera esté entrando en su etapa final.

La inesperada confesión de Lionel Messi sobre su retiro

La reflexión de Messi aparece en uno de los momentos más íntimos de la carta que le dedicó a su papá. El futbolista recordó que Jorge fue una figura fundamental desde sus primeros pasos y que estuvo presente durante prácticamente toda su carrera.

“Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar”, recordó.

Messi también destacó que su papá nunca faltaba a sus partidos y que, además de ser su padre, terminó convirtiéndose en su amigo y representante.

“Fuiste papá, amigo y representante”, escribió.

Por eso, la pérdida no solamente representa un golpe familiar para el capitán argentino. También significa despedir a una de las personas que más estrechamente estuvo vinculada con el camino que lo llevó a convertirse en uno de los mejores futbolistas de la historia.

Foto: @leomessi

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“No sé cómo seguir”: el dolor de Messi tras la muerte de su papá

En su carta, Messi dejó en claro que todavía intenta asimilar la ausencia de Jorge.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”, escribió.

Y fue inmediatamente después de esa frase cuando vinculó su presente personal con su futuro profesional: “Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”.

La declaración adquiere una dimensión especial por el vínculo entre ambos. Jorge acompañó a Lionel desde sus comienzos, cuando todavía era un niño en Rosario, y continuó ocupando un lugar central mientras su hijo construía una carrera que lo llevó a Barcelona, a la Selección Argentina y finalmente a conquistar el Mundial.

El Mundial que Messi quería compartir con su papá

En otro de los pasajes más emotivos de la carta, Messi recordó cuánto deseaba Jorge verlo disputar el último Mundial.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste”, contó.

El futbolista relató que esperaba que su papá pudiera recuperarse y viajar para acompañarlo durante el torneo. Incluso contó que le decía que llegarían hasta la final.

“Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, recordó.

Argentina finalmente llegó al partido decisivo, pero Jorge no pudo estar presente.

“Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más”, escribió Messi.

Foto: @leomessi Por: Estefania Lisi

La persona que acompañó a Messi durante toda su carrera

La relación entre Lionel y Jorge estuvo marcada por el fútbol desde el comienzo. Su papá lo acompañaba a los entrenamientos después de trabajar y estuvo presente en sus partidos durante años.

Messi recordó también las discusiones que tuvieron a lo largo del tiempo y reconoció la influencia que Jorge tuvo sobre sus decisiones.

“Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón”, escribió.

Para el futbolista, su papá también disfrutaba de sus logros desde un lugar íntimo y familiar.

“Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí”, expresó.

¿Messi se retira del fútbol?

Por ahora, Lionel Messi no confirmó su retiro ni estableció cuándo dejará de jugar. Su declaración debe entenderse como una expresión personal realizada en medio del duelo por la muerte de su papá.

Sin embargo, sus palabras abrieron nuevamente el interrogante sobre cuánto tiempo más continuará su carrera profesional.

A sus 39 años, el capitán argentino sigue jugando en Inter Miami y continúa siendo una pieza central del equipo estadounidense. Su futuro también es seguido de cerca por los hinchas argentinos, especialmente de cara a la posibilidad de que dispute otra Copa del Mundo.

La carta a Jorge, sin embargo, dejó una certeza: Messi atraviesa un momento de profunda incertidumbre personal y por primera vez admitió que no sabe si continuará jugando al fútbol durante mucho tiempo más.

“Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, escribió en otro de los pasajes de su despedida.

Y cerró con unas palabras que resumen el vínculo que los unió durante toda su vida: “Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”.