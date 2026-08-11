Denisse González le dedicó unas emotivas palabras a Bautista Mascia por haberla acompañado durante su internación. Después de recibir el alta médica y regresar a su casa, la ex Gran Hermano compartió un video en sus redes sociales en el que mostró el importante rol que tuvo su novio durante los días más difíciles.

En las imágenes, Bautista Mascia aparece junto a Denisse en distintos momentos de la internación.

Junto al video, Denisse compartió una profunda reflexión sobre el acompañamiento de su pareja y eligió una frase de la canción “El plan de la mariposa” para expresar lo que sintió durante esos días.

Video: Instagram denisse_belen_gonzalez

EL CONMOVEDOR MENSAJE DE DENISSE A BAUTISTA MASCIA

“Al parecer hay una luz en el túnel de la vida, en la mía fuiste vos…”, escribió la joven.

Denisse González y Bautista Mascia. Foto: Instagram

Luego, profundizó en el significado que tuvo la presencia de Bautista durante ese difícil momento: “Me aferré mucho a esta canción estos días. Es cierto, no hay un manual para ninguna relación, pero la forma en la que elegís acompañar al otro cuando todo se pone difícil puede cambiarlo todo. Y vos cambiaste por completo mis días. Te amo”.

La respuesta de Bautista Mascia al mensaje de Denisse González

Denisse González y Bautista Mascia. Foto: Instagram

La publicación no pasó inadvertida para Bautista Mascia, quien respondió públicamente al emotivo mensaje de su novia.

“Vos la peleaste toda. Yo solo hice lo que tenía que hacer, apoyarte igual como lo harías vos”, expresó el ganador de Gran Hermano.

De esta manera, la pareja dejó en claro el fuerte vínculo que mantienen y el acompañamiento mutuo que se brindaron durante el difícil momento que atravesó Denisse González.

Tras varios días internada, la joven pudo regresar finalmente a su casa y continuar allí con su recuperación, rodeada de sus seres queridos y con el apoyo de Bautista, quien se convirtió en uno de sus principales pilares durante este proceso.