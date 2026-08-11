La noticia del compromiso de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras generó repercusiones y también tuvo eco en la vida de Chechu Bonelli, expareja del exfutbolista.

En medio de la sorpresa por la propuesta de matrimonio, la periodista deportiva reapareció en sus redes sociales con una serie de publicaciones que llamaron especialmente la atención de sus seguidores.

Bonelli compartió primero varios videos en los que se la podía ver disfrutando junto a sus amigas.

Si bien las imágenes fueron publicadas justo después de que trascendiera la noticia sobre Cvitanich y Figueiras, tenían un detalle particular: no eran actuales, sino recuerdos del verano pasado, cuando la periodista había asistido al Cosquín Rock.

La elección de compartir esas imágenes en ese momento despertó distintas interpretaciones entre sus seguidores, aunque la periodista no hizo ninguna referencia directa al compromiso de su ex.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@chechubonelli)

El sugestivo mensaje de Chechu Bonelli tras el compromiso de Darío Cvitanich

Pero hubo otra publicación que generó todavía más repercusión.

En medio de las noticias sobre el futuro casamiento de Cvitanich y Figueiras, Chechu Bonelli publicó una sensual producción de fotos acompañada por una particular reflexión sobre su presente sentimental.

“Creo que me estoy enamorando demasiado de mi soledad”, escribió la periodista junto a las imágenes.

La frase rápidamente llamó la atención porque apareció pocas horas después de que se conociera públicamente que su expareja había decidido dar un nuevo paso en su relación con Ivana Figueiras.

Sin embargo, Bonelli no mencionó a Cvitanich ni hizo referencia explícita al compromiso. Su mensaje estuvo centrado en su propia vida y en la etapa que atraviesa después de la separación.

Chechu Bonelli y su nueva vida tras la separación

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich estuvieron juntos durante alrededor de 14 años y tuvieron tres hijas: Lupe, Carmela y Amelia.

Después de varios años de relación, la pareja decidió separarse y, con el tiempo, ambos reconstruyeron sus vidas sentimentales por caminos diferentes.

Cvitanich comenzó una relación con Ivana Figueiras, mientras que Bonelli se mostró cada vez más enfocada en sus proyectos personales y en su rol como madre.

La periodista deportiva también fue mostrando en redes sociales distintos momentos de esta nueva etapa, en la que comparte tiempo con sus amigas, sus hijas y disfruta de su independencia.

Por eso, su frase sobre estar “enamorándose” de su soledad fue interpretada como una declaración sobre la manera en que aprendió a disfrutar de su vida sin estar en pareja.

Foto: captura de pantalla de Instagram

La propuesta de matrimonio de Darío Cvitanich a Ivana Figueiras

La publicación de Bonelli coincidió con una noticia que había generado gran repercusión en el mundo del espectáculo.

Durante Intrusos, la periodista Paula Varela había contado que Darío Cvitanich le habría pedido casamiento a Ivana Figueiras durante una noche que comenzó con una supuesta discusión en un restaurante.

Según la información que había llegado al programa, Ivana le habría pedido el teléfono a Darío y se lo habría revisado. La situación habría generado un intercambio entre ambos, aunque posteriormente trascendió que detrás del episodio había un tema familiar.

La propia Ivana Figueiras salió a aclarar la situación y confirmó que efectivamente había recibido una propuesta de matrimonio de Cvitanich, aunque también se encargó de desmentir parte de la versión que había circulado sobre la noche.

De esta manera, el compromiso se convirtió en una nueva etapa para la pareja, mientras que Chechu Bonelli dejó un mensaje que muchos interpretaron como una muestra de que ella también está disfrutando plenamente de su presente.

Foto: Instagram (@daricvitaok)

Una frase que generó todo tipo de interpretaciones

La coincidencia temporal entre las publicaciones de Bonelli y la noticia del compromiso inevitablemente generó especulaciones en redes sociales.

Primero fueron los videos junto a sus amigas, que aunque pertenecían a un viaje anterior fueron publicados en ese momento. Después llegó la producción fotográfica acompañada por una frase que podía leerse de distintas maneras.

Sin embargo, no hay una confirmación de que los posteos hayan sido una respuesta directa a la propuesta de Cvitanich.

Lo que sí quedó claro es que Chechu eligió poner el foco en ella misma y en una etapa que, según sus propias palabras, disfruta desde un lugar diferente.

“Creo que me estoy enamorando demasiado de mi soledad”, escribió, dejando una de las frases más comentadas tras conocerse que su ex está a punto de casarse nuevamente.