Ivana Figueiras y Darío Cvitanich quedaron en el centro de la polémica después de que trascendieran versiones sobre un supuesto escándalo que habrían protagonizado durante una cena en el Palacio Duhau. Según lo que comenzó a circular, la pareja habría tenido una fuerte pelea, con gritos y hasta una presunta revisión del teléfono.

Lejos de dejar pasar la información, Ivana salió con los tapones de punta en sus redes sociales y desmintió categóricamente el episodio: “El viernes fui a cenar al @palaciuduhau, lugar que yo pensé era un privado, pero me doy cuenta que llaman gente para que se sienten al lado de la mesa, coma sola y encima invente cosas”, comenzó diciendo la modelo en Instagram Stories.

“Cuando ya estábamos terminando de comer llega un tipo solo, se sienta de espaldas a mi novio, me empieza a mirar y a hacerme señas. Yo pensé que era alguien intentando levantarme y obviamente no le dije nada a Darío para no armar quilom... Se lo conté recién al otro día”, siguió.

Foto: Captura de Instagram Stories (@figueirasivana)

Resulta que hoy hay mil fotos más comiendo e inventando cualquier cosa. Cómo que yo grité o le revisé el teléfono. Por favor, si hay un video mío gritándole mándenmelo que no me di cuenta", cerró, furiosa.

Para respaldar su versión, Figueiras también publicó parte de una conversación de WhatsApp que mantuvo con Cvitanich después de la cena. En el intercambio, Ivana le cuenta que había identificado al hombre que la había estado mirando durante la cena: “Gordi era este. El que no me paraba de mirar. Yo sabía, Dios. Estoy harta. No podemos ni ir a cenar tranquilos”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@figueirasivana)

Darío, por su parte, le respondió sorprendido y ambos coincidieron en que las versiones que comenzaron a circular eran inventadas: “Cualquiera, están inventando ahora. Ponemos en las redes algo los dos, olvidate. No pueden inventar una cosa así”, se pudo leer en uno de los mensajes del exfutbolista.

“Estaría bueno que dejen de acosarme. El teléfono que tengo en las fotos es MÍO. Lo que hacen es ACOSO”, concluyó en su última publicación, en referencia a las imágenes que difuron en Intrusos.

Foto: Captura de Instagram Stories (@figueirasivana) Por: Fabiana Lopez

En medio de esta polémica, Darío decidió dejar en claro su postura y despejar las especulaciones que surgieron en todo a la información del programa de América: “Esto es una mentira absoluta, fue un día, un finde y una cena hermosa. Paremos con esta locura, no se puede escribir y decir cualquier cosa... ni mucho menos inventar situaciones que jamás pasaron, son impresentables”, expresó sobre la captura de X (antes Twitter) del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en la que ahondaron en este tema.

¡Tremendo!

Foto: Captura de Instagram Stories (@daricvitaok) Por: Fabiana Lopez

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DARÍO CVITANICH LE DECLARÓ SU AMOR A IVANA FIGUEIRAS EN SU CUMPLEAÑOS CON UN MENSAJE QUE CONMOVIÓ A TODOS

Darío Cvitanich volvió a mostrar el gran momento personal que atraviesa junto a Ivana Figueiras y aprovechó el cumpleaños de la modelo para dedicarle una emotiva declaración de amor en las redes sociales.

El exfutbolista publicó un carrete de fotos en el que se los ve disfrutando de varios momentos con su novia y acompañó las imágenes con un mensaje cargado de sentimientos, que rápidamente cosechó miles de “me gusta” y decenas de comentarios: “A veces aparece alguien que sin hacer ruido cambia tu mundo por completo”, comenzó escribiendo Cvitanich.

Y continuó: “Gracias por cada abrazo, por cada risa, por cada momento y por hacer que lo cotidiano se vuelva especial. Gracias por llegar sin prometer nada y terminar siendo todo”.

Lejos de quedarse ahí, el exdelantero cerró con una frase que no pasó inadvertida: “Que este sea apenas el principio de todo lo que nos queda por vivir. TE AMO Y ADMIRO SIEMPRE. Feliz cumpleaños, mi vida”.

Como era de esperarse, Ivana Figueiras no tardó en responder públicamente en el mismo posteo y dejó en claro que el sentimiento es mutuo: “¡Sos lo más lindo que existe! Te amo”, escribió la modelo, junto a un emoji enamorado.

Foto: Captura de Instagram (@daricvitaok) Por: Fabiana Lopez

La publicación dejó en evidencia el sólido presente sentimental que viven Cvitanich y Figueiras, quienes desde hace meses se muestran cada vez más unidos y ya no ocultan su felicidad en las redes sociales.

Darío Cvitanich: “A veces aparece alguien que sin hacer ruido cambia tu mundo por completo”.

Cabe recordar que Darío Cvitanich inició esta nueva etapa de su vida tras su separación de Chechu Bonelli, con quien estuvo en pareja durante más de una década y formó una familia. La ruptura tuvo una fuerte repercusión mediática y estuvo rodeada de versiones y especulaciones que mantuvieron el tema en agenda durante varias semanas.