Darío Cvitanich decidió salir al cruce de los rumores y versiones que circularon en los últimos meses sobre su separación de Chechu Bonelli.

El exdelantero de Banfield se mostró cansado de las especulaciones y, en diálogo con la prensa, aclaró punto por punto las polémicas que lo involucraron a él, a su exesposa y a sus familias.

“No tengo ningún problema con la madre de mis hijas, al contrario, tomé una decisión hace más de un año, se firmó un acuerdo a fin del año pasado, cumplí con todo, mi cansancio y enojo no fue por una perra sino que pasaron muchas cosas”, dijo al principio el deportista dejando en claro que la ruptura no se debió a un hecho puntual, sino a una acumulación de situaciones.

Uno de los rumores más fuertes indicaba que Cvitanich le habría impedido a Bonelli acercarse a su familia.

El exfutbolista fue tajante: “Yo no prohibí eso, lo único que dije es que no se usa a mi mamá para una foto, para decir ‘qué bien nos llevamos ahora post separación’. Mi mamá se sintió usada, la tuve un día en mi casa llorando porque le habían dicho que yo estaba muy mal, en cualquier cosa, es todo una locura”.

Darío Cvitanich habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

En medio de la polémica, también surgieron versiones sobre la influencia de Ivanna, la actual pareja de Cvitanich, en la separación. Sobre esto, el exjugador fue claro: “Si Ivanna influiría en las decisiones yo tendría que llevarme absolutamente bien con Cecilia, y lo único que yo le pedí en su momento es que no especule ni que de a entender como que Ivanna fue la tercera en discordia”.

“Hoy cambió el discurso y dijo que vos la respetaste hasta el último día que estuviste en la casa”, le recordó un cronista los dichos de la modelo y él respondió tajante: “Bueno, pero en el medio pasó que Ivanna, sus hijas y yo estamos expuestos, subir una foto y que todo el mundo te diga todo lo que te dice, ¿de qué me sirve ahora?”.

EL RECLAMO DE DARÍO CVITANICH A PURO SHOW

Darió Cvitanich se refirió a los comentarios que circularon en el programa Puro Show sobre la mudanza y los muebles de la casa que compartían y fue contundente: “Escuché que dijeron en Puro Show que soy un jodido porque no la dejaba sacar de la casa que tengo en venta unos sillones y no saben todo el contexto, opinan".

“La casa la iba a vender amoblada, pero después ella se llevó todo lo que se quería llevar, entonces digo, hay cosas que hay que saber antes de opinar”, sentenció el exfutbolista en el ida y vuelta con los medios.

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