Los hermanos Simeone vivieron una noche especial en la avenida Corrientes. Horas después de que Lionel Scaloni confirmara la lista de convocados para el Mundial y anunciara la presencia de Giuliano Simeone entre los elegidos, los tres hijos del Cholo disfrutaron de una función de Rocky, la exitosa obra protagonizada por Nico Vázquez.

Giovanni, Gianluca y Giuliano asistieron al Teatro Lola Membrives acompañados por sus parejas: Giulia Coppini, Eva Bargiela e Irene Ariza. Lo que parecía una salida familiar terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Los hermanos Simeone fueron a ver Rocky con sus parejas. Foto: prensa

La ovación que recibieron en pleno teatro

Durante la función, Nico Vázquez destacó la presencia de los futbolistas entre el público y la reacción fue inmediata.

Toda la sala respondió con una cálida ovación para los hermanos Simeone, que agradecieron el reconocimiento desde sus butacas.

Los hermanos Simeone fueron a ver Rocky con sus parejas. Foto: prensa

Una noche especial para Giuliano Simeone

La salida tuvo un significado aún más profundo para Giuliano. Minutos antes de asistir al teatro, Lionel Scaloni había dado a conocer la lista definitiva de jugadores que representarán a la Selección argentina en el Mundial, y el delantero apareció entre los 26 elegidos.

De esta manera, el menor de la dinastía Simeone seguirá los pasos de su padre, Diego “Cholo” Simeone, quien disputó tres Copas del Mundo con la camiseta albiceleste.

Video: gentileza prensa

Un presente de felicidad para toda la familia

La noche también reflejó el gran momento personal que atraviesan los hermanos. Giovanni Simeone asistió junto a su esposa, Giulia Coppini, con quien recientemente fue padre de Tullio Pablo.

Por su parte, Gianluca estuvo acompañado por Eva Bargiela, madre de su hijo Faustino, mientras que Giuliano compartió la velada con Irene Ariza, su pareja desde hace varios años.

Los hermanos Simeone fueron a ver Rocky con sus parejas. Foto: prensa

Rocky, el fenómeno teatral que conquista a los famosos

La presencia de los Simeone se suma a una larga lista de celebridades que ya disfrutaron de Rocky, uno de los mayores éxitos de la cartelera porteña.

Meses atrás, Lionel Messi también asistió a una función y recibió una ovación del público. Ahora fue el turno de los hijos del Cholo, que encontraron en la obra de Nico Vázquez el escenario ideal para celebrar uno de los días más importantes de sus vidas.

Con funciones agotadas y miles de espectadores, Rocky continúa consolidándose como uno de los fenómenos culturales más importantes del año.