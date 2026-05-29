Lali Espósito vivió una noche consagratoria en los Premios Gardel 2026. La artista ganó la categoría Mejor Álbum Artista Pop por No vayas a atender cuando el demonio llama y protagonizó uno de los momentos más comentados de la ceremonia.

La cantante competía con figuras como Diego Torres, Emilia, Ángela Torres, Olivia Wald, Zoe Gotusso y Juan Ingaramo. Sin embargo, cuando Diego Leuco anunció su nombre como ganadora, el Teatro Coliseo estalló.

El picante discurso de Lali Espósito en los Premios Gardel

Mientras Lali subía al escenario para recibir la estatuilla, gran parte del público comenzó a cantar “Fanático”, el explosivo hit que muchos interpretaron como una indirecta hacia Javier Milei, con quien la artista mantiene fuertes diferencias ideológicas.

Con el Gardel en la mano, Lali dio un discurso breve, pero contundente.

“A veces nos hacen creer que decir lo que pensamos o hacer lo que sentimos puede alejarnos del público o puede costarnos caro. Este álbum me demostró todo lo contrario”, expresó Espósito.

Las palabras de la cantante rápidamente se viralizaron en redes sociales y muchos usuarios interpretaron el mensaje como un nuevo palito al Presidente.

Ciudad Magazine estuvo presente en la ceremonia organizada por CAPIF y fue testigo de la ovación que recibió Lali Espósito tras su discurso.

Antes de cerrar su paso por el escenario, la artista también invitó a sus fanáticos a los dos shows que dará el 6 y 7 de junio en el estadio de River Plate, ambos completamente agotados.