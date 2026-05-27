El 26 de mayo, el Teatro Coliseo fue escenario de una nueva edición de los Premios Gardel, la ceremonia que distingue a lo mejor de la música argentina. Aunque Milo J fue el gran ganador de la noche, Trueno también se convirtió en uno de los artistas más ovacionados de la gala.

El rapero subió al escenario para interpretar dos canciones y sorprendió al público al presentar “Turrazo”, su nuevo hit, junto a Simón Gaete, integrante de Los Wachiturros. La inesperada aparición desató la euforia en el teatro y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

"Turrazo": Trueno se tiró un paso con Simón de Los Wachiturros en los Premios Gardel

Con una puesta cargada de energía y un fuerte homenaje a la cumbia villera, Trueno y Simón hicieron bailar a todos los presentes en uno de los shows más comentados de la ceremonia organizada por CAPIF.

Trueno (Foto: Movilpress)

Los premios que ganó Trueno en los Premios Gardel

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap: EUB Deluxe — Trueno

Mejor Álbum en Vivo: Trueno - Red Bull Symphonic — Trueno

Mejor Canción de Hip Hop / Rap: “Gil” — Milo J y Trueno

Mejor Colaboración Urbana: “Gil” — Milo J y Trueno

Semanas atrás, Trueno ya había dado de qué hablar a nivel internacional al debutar en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, en Estados Unidos, donde presentó “Turrazo”. En esa performance homenajeó a la cumbia villera utilizando un icónico sample de Los Wachiturros y lució una remera con un contundente mensaje contra la industria musical.