La influencer y empresaria Stephie Demner compartió una serie de postales desde la playa donde dejó ver su embarazo con una producción súper natural y relajada. Las imágenes rápidamente se llenaron de comentarios y corazones por parte de sus seguidores.

En las fotos, Stephie Demner apostó por un look playero con una microbikini negra con brillos y un tejido translúcido en tonos nude que dejó al descubierto su pancita. Además, una de las imágenes más tiernas mostró a una niña abrazando su vientre mientras disfrutaban del atardecer frente al mar.

EL LOOK PLAYERO DE STEPHIE DEMNER QUE ENAMORÓ A SUS SEGUIDORES

Para esta producción espontánea, Stephie Demner eligió una bikini negra de triángulo con detalles metalizados y accesorios minimalistas. También sumó lentes oscuros pequeños y un sweater tejido oversized que acompañó el clima relajado de las fotos.

Stephie Demner mostró su pancita en bikini y enterneció las redes con fotos al atardecer. Crédito: Instagram

Stephie Demner mostró su pancita en bikini y enterneció las redes con fotos al atardecer. Crédito: Instagram

Las postales fueron tomadas durante el atardecer, con el mar de fondo y una estética cálida que resaltó aún más el momento especial que atraviesa la influencer. “Otro atardecer más”, escribió la influencer.

LAS FOTOS DE SU EMBARAZO QUE SE LLENARON DE COMENTARIOS

Las imágenes no tardaron en viralizarse y cientos de seguidores destacaron la dulzura de las fotos y el estilo elegido por la modelo. En especial, la postal donde aparece la pequeña abrazando la pancita se convirtió en una de las más comentadas de la publicación.

Stephie Demner mostró su pancita en bikini y enterneció las redes con fotos al atardecer. Crédito: Instagram

Stephie Demner mostró su pancita en bikini y enterneció las redes con fotos al atardecer. Crédito: Instagram

Con este nuevo álbum, Stephie Demner volvió a compartir parte de su intimidad y mostró cómo vive esta etapa tan especial rodeada de amor y tranquilidad.