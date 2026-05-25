Stephanie Demner volvió a enamorar a sus millones de seguidores al compartir una espectacular galería de imágenes de sus soñadas vacaciones.

Tras unos meses de intenso trabajo, la modelo e influencer armó las valijas junto a su pareja, el extenista Guido Pella, y la pequeña Arianna para disfrutar de unos días mágicos.

Stephanie Demner en familia en Disney Por: Instagram @stephaniedemner

Stephanie Demner en familia en Disney Por: Instagram @stephaniedemner

El destino elegido fue, una vez más, el lugar donde los sueños se hacen realidad, y las postales familiares no tardaron en volverse virales en las redes sociales.

LAS VACACIONES DE STEPHANIE DEMNER EN ORLANDO

La complicidad entre los tres quedó registrada en cada fotografía y los usuarios no tardaron en llenar la publicación de elogios, destacando la calidez de la familia y lo rápido que está creciendo la niña.

Stephanie Demner y Guido Pella posan felices junto a su hija frente al castillo de Disney Por: Instagram @stephaniedemner

La pequeña “Baby Ari”, que ya se consolidó como una mini influencer por derecho propio gracias a las divertidas ocurrencias que sus padres muestran a diario, fue la gran protagonista de la travesía.

Stephanie Demner en familia en Disney Por: Instagram @stephaniedemner

Por su parte, el deportista y la empresaria se mostraron más unidos y enamorados que nunca.

Stephanie Demner en familia en Disney Por: Instagram @stephaniedemner

Planificar una escapada a este tipo de parques temáticos con niños pequeños requiere de mucha paciencia y estrategia, aunque el resultado final siempre vale la pena.