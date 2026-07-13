Marta Fort volvió a captar todas las miradas en las redes sociales al compartir una serie de fotos en microbikini en Miami, adonde viajó para hacer la cobertura del Mundial 2026. “Parada por MIA y seguimos”, escribió junto a las imágenes.

La hija de Ricardo Fort publicó las fotos en donde se la ve disfrutando de un día de playa, donde lució una microbikini que recibió decenas de miles de “Me gusta” y comentarios de sus fanáticos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores no fue únicamente su look, sino la inesperada reacción de su hermano Felipe Fort, quien lanzó una fuerte advertencia. “Ojito que los estoy leyendo”, escribió Felipe en los comentarios.

El comentario de Felipe Fort en el Instagram de su hermana Marta.

Las fotos de Marta Fort: microbikini con los colores de Argentina

Marta Fort. Foto: Instagram martacfort

Marta Fort. Foto: Instagram martacfort

Marta Fort. Foto: Instagram martacfort

Marta Fort. Foto: Instagram martacfort

Marta Fort. Foto: Instagram martacfort

Marta Fort. Foto: Instagram martacfort