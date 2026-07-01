Martita Fort volvió a captar todas las miradas en sus redes sociales. Desde Miami, la hija de Ricardo Fort compartió una selfie recostada sobre la arena con un look de playa que combina una de las tendencias más fuertes de la temporada: la estética lencera aplicada a las microbikinis.

"Prueba de que pisé la playa en Miami“, escribió sobre la imagen, en la que se la ve disfrutando del sol con un estilismo tan llamativo como sofisticado. La influencer viajó a Estados Unidos para cubrir el MUNDIAL™ para el canal de streaming Blender.

Para su jornada de playa, Martita eligió una microbikini de dos piezas con un original diseño bicolor que mezcla rosa chicle y celeste turquesa. El corpiño, de formato triangular, se destaca por los paneles de encaje floral rosa, que aportan un aire romántico y lencero, mientras que las tiras finas en celeste generan un fuerte contraste.

Martita Fort y su look playero en Miami (Foto: captura de Instagram/@martacfort).

La bombacha mantiene la misma combinación de colores y materiales, con un diseño cavado y de tiras regulables. El conjunto confirma una tendencia que pisa fuerte: los trajes de baño con detalles de encaje, transparencias y acabados inspirados en la ropa interior, una estética que cada vez gana más espacio en las colecciones de verano.

LOS DETALLES BEAUTY QUE COMPLETARON EL LOOK PLAYERO DE MARTITA FORT

Martita Fort acompañó el outfit con un beauty look natural, ideal para un día de playa. Llevó el cabello suelto, con ondas descontracturadas, maquillaje casi imperceptible y una manicura en celeste pastel, a tono con la microbikini.

Como accesorios, lució un collar con una cruz y dejó al descubierto varios de sus tatuajes, que terminaron de aportar personalidad a un estilismo relajado y moderno. Con una sola foto, demostró que sigue de cerca las últimas tendencias de moda y que las microbikinis de inspiración lencera seguirán siendo una de las apuestas más fuertes.

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