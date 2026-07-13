Con los nervios a flor de piel, un grupo de mujeres ligadas a la Selección Argentina eligió el bienestar como refugio. La organizadora del encuentro fue Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, quien convocó a una tarde de yoga en una de las playas más exclusivas de Miami como parte de una activación de su marca de indumentaria.

La propuesta tuvo como gran protagonista a Rocío Guirao Díaz, instructora de yoga instalada hace años en la ciudad, que guió cada ejercicio frente al mar. Lejos del bullicio futbolero, el grupo encontró en la disciplina milenaria una forma de reconectar antes de un nuevo desafío mundialista para la Albiceleste.

YOGA Y BIENESTAR: LA FÓRMULA ELEGIDA POR LAS MUJERES DE LA SCALONETA

A través de sus redes sociales, Caro Calvagni compartió imágenes de la jornada y expresó su agradecimiento hacia la modelo por la energía compartida, destacando que el movimiento siempre las conecta.

Caro Calvagni y Rocío Guirao Díaz durante la clase de yoga en la playa de Miami. Por: Instagram

La sesión, realizada al aire libre con el atardecer de fondo, mostró a las participantes vestidas con prendas claras, en sintonía con la puesta en escena natural de la playa.

Guirao Díaz, por su parte, también se expresó en sus redes y elogió la nueva colección de @calvagniofficial, resaltando tanto el diseño como la comodidad de las prendas utilizadas durante la práctica.

Caro Calvagni y Rocío Guirao Díaz durante la clase de yoga frente al mar Por: Instagram

La modelo acompañó de cerca a cada una de las mujeres presentes, reforzando el clima distendido que caracterizó al encuentro.

OTRA FIGURA DE LA SCALONETA SE SUMÓ A LA ACTIVIDAD EN MIAMI

La cita no solo reunió a Calvagni y Guirao Díaz. Muriel López Benítez, pareja de Lisandro Martínez, también dijo presente en la jornada de yoga. La joven oriunda de Gualeguay, Entre Ríos, compartió la experiencia junto a una amiga y se mostró sonriente y agradecida por la invitación.

Muriel, esposa de Lisandro Martínez en el evento Crédito Instagram Por: Instagram

El encuentro se suma a una serie de actividades que las mujeres de los jugadores vienen compartiendo durante esta Copa del Mundo, buscando momentos de calma en medio de la intensidad que impone cada instancia eliminatoria.