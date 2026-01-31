Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini consolidaron en Miami un estilo de vida marcado por la calma, la naturaleza y el diseño contemporáneo.

Desde hace varios años, la modelo y el empresario eligieron radicarse en el sur de Florida, donde construyeron una casa pensada como refugio familiar, con espacios amplios, funcionales y una estética que combina minimalismo con un lujo relajado, muy propio de la arquitectura moderna de la zona.

La vivienda de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini se organiza a partir de un concepto abierto que integra living, comedor y cocina en un mismo eje visual. Esta distribución favorece la circulación y potencia la sensación de amplitud, uno de los rasgos más fuertes del interior.

Las paredes blancas y los pisos de porcelanato en tonos suaves actúan como base neutra, permitiendo que la luz natural, que ingresa a raudales por los grandes ventanales, sea protagonista durante todo el día. El resultado es un ambiente luminoso, fresco y ordenado, donde cada espacio parece respirar.

Así es la casa de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini: lujo, naturaleza y minimalismo en Miami | Créditos: Instagram @rocioguiraodiaz

LA CASA DE ROCÍO GUIRAO DÍAZ EN MIAMI

El living funciona como el corazón social de la casa. Allí predominan los sofás amplios en colores claros, acompañados por mesas bajas de líneas simples y una decoración medida, sin excesos.

La elección de pocos objetos, cuidadosamente ubicados, refuerza la impronta minimalista y genera una atmósfera relajada, ideal para la vida cotidiana en familia. Todo está pensado para el confort, sin perder elegancia ni calidez.

Uno de los elementos arquitectónicos que más llama la atención es la escalera principal, que se convierte en un punto focal del interior. Los escalones de madera clara contrastan con las barandas de hierro negro, creando un juego visual moderno y sofisticado que dialoga con el resto de la casa. Esta combinación de materiales nobles y líneas simples sintetiza el espíritu contemporáneo de la propiedad.

La naturaleza también ocupa un lugar central en la decoración. Grandes plantas de interior, con palmeras y especies tropicales en macetas claras, se distribuyen en distintos rincones de la vivienda. Además de aportar frescura, refuerzan la conexión con el entorno de Florida y suavizan la estética minimalista con toques verdes que suman vida y movimiento.