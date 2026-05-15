Caro Calvagni, reconocida influencer y referente del mundo fitness, volvió a encender las redes sociales al mostrar en detalle cómo entrena para mantener su figura. La esposa de Nicolás Tagliafico sorprendió a sus millones de seguidores con una serie de ejercicios de alta intensidad que realiza desde su gimnasio personal.

La joven no solo destaca por su constancia, sino también por el estilo que mantiene incluso en los momentos de mayor esfuerzo físico.

EL INTENSO ENTRENAMIENTO DE CARO CALVAGNI

En las últimas horas, la rubia publicó un video donde se la ve realizando una secuencia de sentadillas, estocadas y ejercicios de brazos con cargas pesadas.

Credito: Instagram

Según explicó la propia Caro Calvagni, su enfoque no solo está en la estética, sino en la salud integral y la fuerza funcional. Sus seguidores no tardaron en reaccionar, destacando la disciplina que mantiene viviendo en Europa junto al lateral de la Selección Argentina.

Caro Calvagni reveló su intenso entrenamiento Por: Instagram

Además de la actividad física, la empresaria hizo hincapié en la importancia de la suplementación y la hidratación. Es sabido que Caro Calvagni suele compartir sus recetas saludables y tips de nutrición, convirtiéndose en una guía para quienes buscan un cambio de hábito. Este compromiso con el bienestar la ha posicionado como una de las “WAGs” más queridas y seguidas por el público local e internacional.

EL ACCESORIO QUE ES TENDENCIA SEGÚN CARO CALVAGNI

Pero no todo es sudor y pesas en la vida de la modelo. Recientemente, reveló cuál es el accesorio que considera fundamental para esta temporada. Se trata de las orejeras de piel o “earmuffs”, un complemento que Caro Calvagni ha incorporado a sus looks urbanos en los días más fríos del invierno europeo. Este ítem promete ser el gran protagonista de las vidrieras argentinas en los próximos meses.

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni lanzaron una cápsula de moda deportiva

La versatilidad de la influencer para pasar de un conjunto deportivo de alto rendimiento a un outfit de alta costura es lo que fascina a su audiencia.