Nicolás Tagliafico se convirtió en co-creador y protagonista de una cápsula de moda deportiva junto a su esposa, la influencer y emprendedora Caro Calvagni.

La colección, presentada bajo el nombre Calvagni TRES, propone una mirada más conceptual dentro del universo athleisure y marca la primera colaboración creativa entre ambos.

Calvagni, que lanzó su marca en Madrid hace dos años y hoy cuenta con una comunidad consolidada, decidió sumar a Tagliafico en un rol más profundo que el de simple imagen.

La cápsula nació, según cuentan, de un proceso compartido que combina vivencias personales y una búsqueda estética que trasciende lo estrictamente visual.

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni lanzaron una cápsula de moda deportiva | Créditos: Instagram @calvagniofficial

CALVAGNI TRES, LA CÁPSULA DE MODA DEPORTIVA DE TAGLIAFICO Y SU PAREJA

La inspiración central surge de un viaje que ambos realizaron a Japón y del concepto Ikigai, una filosofía que refiere a la razón de ser, aquello que da sentido a la vida.

Esa idea de equilibrio y propósito se traduce en la propuesta: prendas cómodas, con líneas depuradas, pensadas para acompañar la rutina sin perder estilo. La elección del número tres no es casual: representa la armonía entre cuerpo, mente y espíritu, además de simbolizar unión y expansión.

“Quise abrir la marca a una co-creación que nos permitiera explorar nuevos caminos”, explicó Calvagni al presentar la colección. “Hay confianza, admiración y una búsqueda compartida de un estilo que refleje quiénes somos”.

Para Tagliafico, el proyecto también tuvo un componente emocional: “Acompañar a Caro en este lanzamiento me llena de orgullo. El Ikigai es un concepto que me interpela mucho. La idea de encontrar sentido en lo que uno hace también atraviesa mi carrera como jugador. Esta colección transmite esa búsqueda de equilibrio”.