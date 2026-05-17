La polémica por el video íntimo de Florencia Peña volvió a explotar la semana pasada a 14 años de la escandalosa filtración. Todo arrancó cuando Luis Ventura lo mencionó de manera polémica durante una entrevista a Marcela Tauro tras el reclamo de la actriz sobre los Premios Martín Fierro.

“Que siga haciendo videos porno”, disparó Ventura, quizá en referencia a su paso por una plataforma para adultos, pero la frase no tardó en llegar a oídos de la actriz; y a partir de ahí, el cruce fue inevitable. Florencia Peña lo acusó de haber querido comprar aquel video que se viralizó en 2012 y que marcó un antes y un después en su carrera.

Luis Ventura y Florencia Peña (Fotos: captura América TV y eltrece)

Ventura, por su parte, salió a responder en el programa A la Tarde y trató de bajarle el tono a la situación: aseguró que todo fue “en el marco de una joda” y que ni siquiera estaba participando de la nota cuando hizo el comentario.

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En medio de la escalada mediática, Luis Ventura decidió dedicar un programa entero en Secretos Verdaderos para repasar la entrevista que le hizo a Florencia Peña en 2013, poco después de la filtración del video. Antes de mostrar el archivo, el conductor defendió su postura y remarcó que siempre actuó con responsabilidad frente a materiales sensibles: “Jamás difundí ese tipo de contenidos y siempre busqué preservar a las personas involucradas”, aseguró.

Fotos: capturas América TV

Durante la charla, Ventura fue al hueso y le preguntó a Peña por el origen de la filtración. La actriz no esquivó el tema y dejó en claro sus sospechas: “Tengo varias hipótesis”, respondió. El periodista compartió su propia mirada y fue contundente: “La intención del video en internet fue causarte daño prolongado, no fue algo casual. Yo señé ese video, perdí plata, pero no para sacarlo al aire porque sabía que no se podía. Lo hubiera pisado, como otros materiales, pero después de que lo señé, 15 mil pesos, a los tres días lo suben a internet”.

Ventura también reveló que el video fue fraccionado y subido en partes, lo que, según él, refuerza la idea de una maniobra planificada. “Me di cuenta de que no era todo el video, lo habían fraccionado. Tiempo después suben una parte y, al tiempo, otra parte”, detalló.

Florencia Peña y Luis Ventura. (Fotos: archivo Web)

Y fue más allá con una hipótesis fuerte: “Lo hizo alguien que quería romperte las bolas, aprovechar esa situación. Vendetta política”, deslizó Ventura sobre las verdaderas intenciones detrás de la difusión.

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Ventura contó que, después de esa nota, solo volvió a cruzarse con Florencia Peña cuando ella lo invitó a un programa. “Después de eso, nunca más hubo contacto”, aclaró.

La polémica se reavivó en medio de la discusión por la ausencia de Marley entre los nominados al Martín Fierro y el reclamo público de Peña, que terminó en un escándalo con fuertes acusaciones cruzadas.

“Para ser un misógino, como dijo que yo era, ¿para qué volver sobre ella, cuando ella se metió con APTRA?”, lanzó Ventura, y apuntó contra Santiago del Moro y el entorno de los premios: “¿Cuál sería mi intencionalidad de joderlo?”.

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