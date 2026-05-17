Nara Ferragut no se guardó nada y apuntó directamente contra Beto Casella, acusándolo de haber tenido una actitud egoísta tras su escandalosa salida de Canal 9.

Durante una entrevista, la conductora reveló el malestar que existe en los pasillos del canal y cómo los trabajadores se sintieron traicionados por quien alguna vez consideraron un referente.

EL FUERTE ATAQUE DE NARA FERRAGUT A BETO CASELLA

La conductora fue tajante al describir el presente del animador: “Yo lo veo enojado, resentido. Siente que muy adentro de él sabe que se equivocó”. Según Ferragut, el conflicto principal radica en que Beto Casella intentó desmantelar el equipo de Bendita para llevárselo a otro canal, sin considerar la estabilidad económica de sus compañeros.

Crédito: Mitre Live

“Él le pidió a Edith Hermida que se vaya con él y ella le dijo que no podía dejar 18 años de relación de dependencia. Vos no podés comparar el poder adquisitivo que tiene él con el de sus laburantes”, sentenció Nara. Además, destacó que la imagen de “defensor de los trabajadores” que proyecta el conductor no coincidiría con la realidad vivida por sus colegas.

LA CRISIS DE BENDITA Y EL RUMOR DE LEVANTAMIENTO

En otro pasaje de la entrevista, Ferragut se refirió al presente laboral de Beto Casella en su nueva señal, asegurando que los números no lo acompañan. “Te vas a un canal y no te funciona bien lo que estás haciendo. Hay rumores de que lo levantan todo el tiempo porque pierde todos los días contra Canal 9”, afirmó con dureza.

Para cerrar, la conductora insistió en que el entorno de Casella está “decepcionado” por las formas en las que se manejó. “Mucha gente me decía que él era intachable con sus compañeros, pero ahora me cambió la imagen. Se cree el ombligo del mundo y quiso destruir lo que él mismo construyó”, concluyó sobre la figura de Beto Casella.