Andrea Rincón volvió a ser noticia en una noche cargada de emoción, festejo y amor. La actriz celebró su cumpleaños número 39 junto a su amiga Nara Ferragut en un evento íntimo pero lleno de momentos especiales que quedaron registrados en fotos exclusivas.

El encuentro tuvo lugar en Selva Mía, un bar elegido por ambas para compartir su celebración conjunta: Andrea cumplió años el 23 de marzo, mientras que Nara lo hizo el 24, motivo por el cual decidieron unir fuerzas y armar un festejo único.

Andrea Rincón y Nara Ferragut celebraron juntas sus cumpleaños (Foto: Movilpress).

Para sorpresa de todos, Andrea estuvo acompañada por sus afectos más cercanos, entre ellos su abuela, su papá y, especialmente, su novio Mauricio Corrado, con quien se mostró muy enamorada.

La presencia de Corrado no pasó desapercibida: la pareja se mostró cómplice durante toda la noche, dejando en evidencia una reconciliación que sorprendió a muchos. Cabe recordar que ambos habían terminado su relación en 2024, por lo que esta reaparición juntos marca una nueva etapa en su vínculo.

Andrea Rincón acompañada por su novio Mauricio en su cumpleaños (Foto: Movilpress).

El momento más emotivo de la noche llegó con la clásica torta y las velitas. Antes de que terminara el 23 de marzo, fue Andrea quien sopló primero y luego lo hizo Nara, marcando oficialmente el inicio de su nuevo año de vida, mientras todos los presentes acompañaban con aplausos y buenos deseos.

LAS FOTOS DEL CUMPLEAÑOS DE ANDREA RINCÓN Y NARA FERRAGUT

Andrea Rincón y Nara Ferragut celebraron juntas sus cumpleaños (Foto: Movilpress).

Andrea Rincón acompañada por su novio Mauricio en su cumpleaños (Foto: Movilpress).

Andrea Rincón acompañada por su novio Mauricio en su cumpleaños (Foto: Movilpress).

Andrea Rincón acompañada por su novio Mauricio en su cumpleaños (Foto: Movilpress).

Andrea Rincón acompañada por su novio Mauricio en su cumpleaños (Foto: Movilpress).

Andrea Rincón acompañada por su novio Mauricio en su cumpleaños (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.