Andrea Rincón volvió a ser noticia este tras una entrevista con la periodista Pía Shaw para La Nación en la que lanzó declaraciones sobre los nuevos artistas musicales a quienes acusó de “hacer ritos satánicos”, dichos que rápidamente se viralizaron y generaron un fuerte debate.

La actriz aseguró que “están comprando almas con la música” y sostuvo que muchos artistas jóvenes de la escena actual emplean la música como una herramienta para influir espiritualmente en sus seguidores. “Están haciendo ritos satánicos en un recital donde hay un montón de pibes”, afirmó, en una frase que encendió la polémica.

Durante la entrevista, Rincón cuestionó las letras, ritmos y mensajes de los artistas más escuchados del momento, sugiriendo que promueven valores que considera negativos para el público joven. “¿Para vos cantan bien? Las letras que tienen, la apología que hacen a que lo más importante es el dinero o el sexo… o sea, lo que le entra a los pibes”, agregó.

Andrea Rincón en diálogo con Pía Shaw (Foto: captura de redes sociales de La Nación).

Además, dirigió su principal crítica a uno de los exponentes más populares del trap argentino, Milo J, relatando una escena de un recital en la que, según su visión, se promovió un rito espiritual: “Claramente está totalmente poseído, perdón que lo diga. Entró al escenario con un cuchillo y empezó a acuchillar, no creo que sea un santo muy bueno que digamos”, dijo, calificando esa puesta en escena como preocupante.

ANDREA RINCÓN, SINCERA SOBRE LA ESPIRITUALIDAD Y SU MODO DE LLEVAR SU VIDA

Las afirmaciones de Andrea Rincón no se limitaron a críticas artísticas: también hizo referencias a su propia vida espiritual. Incluso explicó que desde hace años realiza actividades solidarias y espirituales con comunidades aborígenes, a quienes describe como personas que “creen en Dios” y a quienes visita regularmente para llevar donaciones.

Este episodio volvió a poner en el centro del debate público la relación entre arte, simbolismo y espiritualidad, y cómo los artistas y su público interactúan con contenidos que pueden tener significados diversos según la interpretación individual.

