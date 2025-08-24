Andrea Rincón disfruta de sus vacaciones en Cancún, México. Aprovecha los días calurosos del Caribe con looks que marcan tendencia.

La actriz, modelo y vedette posó en las instalaciones del Ava Resorts con una microbikini lila y un minishort de jean.

Andrea Rincón se fue de vacaciones al Caribe: sus fotos con una microbikini lila | Créditos: Instagram @andrearincon_top

Acompañó las prendas con algunos accesorios, como una piedra amarilla colgando en su cuello, unos aros estilo marfil y un cabello atado, pero sin recoger.

ANDREA RINCÓN SOBRE LAS ADICCIONES

En diálogo con “Dos pendejas de 50”, Andrea Rincón reconoció: “En todas mis relaciones estuvo la enfermedad del consumo de sustancias. Siento que el amor para mí siempre fue como un sube y baja, y lo estoy analizando, entonces, estoy conociendo a alguien, pero estoy tratando de que esto no suceda”.

Para cerrar, agregó: “Es la primera vez que lo pude ver esto. Lo pude ver con mi última relación. Dios me lo reveló, que se repetía el consumo. Las sustancias, eran como relaciones falopa, lo llamo en mi terapia. Cuando vos consumís la sustancia te lleva como a un placer corto”.