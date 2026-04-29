Después de vivir días de vértigo en la Argentina, Franco Colapinto y Maia Reficco decidieron ponerle pausa a la agenda cargada y buscaron refugio en las playas de Miami. El piloto, que fue el gran protagonista de la exhibición junto a Alpine en Buenos Aires y revolucionó a miles de fanáticos, necesitaba un cambio de aire urgente.

La semana fue un torbellino para Colapinto: entre el evento multitudinario en la ciudad y una visita más íntima a Estancia Vigil, no tuvo respiro. Por eso, junto a Maia, eligió desconectarse y disfrutar de unos días lejos del asfalto y el bullicio porteño.

Video: Instagram @mecomprendesmendez

En Estados Unidos, la calma los encontró, y también una cámara indiscreta. El periodista Gustavo Méndez compartió en sus redes un video que no deja dudas: se los vio caminando de la mano por la orilla del mar, descalzos y con un perfil súper bajo.

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Sin flashes ni compromisos, Colapinto y Reficco aprovecharon para disfrutar del sol y la arena como cualquier pareja joven que busca un poco de paz.

La imagen es clara: después de estar en el centro de la escena mediática durante su paso por la Argentina, este viaje a Miami fue la mejor decisión para recargar energías y vivir su romance sin protocolos ni presiones.

Méndez también mostró en La Mañana con Moria los objetos que el piloto de Alpine se olvidó en el hotel “porque salió de raje”, según el chimentero: un monito de peluche, un par de medios y un boxer.

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