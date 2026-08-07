Los pasajeros de la línea H vivieron una escena inesperada. En plena hora pico, Los Guarros ofreció un show sorpresa en la estación Estación Las Heras, donde interpretó algunos de sus clásicos para anunciar el recital con el que celebrará los 30 años de Pampas Lisérgicas.

La presentación, realizada el miércoles por la tarde, reunió a decenas de pasajeros y curiosos que se detuvieron a disfrutar del mini recital, convertido rápidamente en una de las postales musicales más llamativas de la semana en Buenos Aires.

Así fue el show sorpresa de Los Guarros en el subte

Pasadas las 18, la banda descendió de una formación proveniente de Facultad de Derecho y se instaló en el hall de la estación Las Heras, donde comenzó a tocar en vivo ante la sorpresa de quienes circulaban por el lugar.

Video: prensa

Con la voz de Javier Calamaro al frente y las guitarras a todo volumen, el grupo interpretó algunos de los temas más emblemáticos de su carrera, entre ellos:

“Rosas en tu pecho”.

“Bajo tu piel”.

“Vamos a la ruta”.

“Sweet Home Buenos Aires”.

El show improvisado también contó con la presencia de medios de comunicación y fanáticos que aprovecharon la oportunidad para volver a ver en acción a una de las bandas históricas del rock nacional.

Cuándo es el recital de Los Guarros en Buenos Aires

La intervención en el subte funcionó como anticipo del recital que Los Guarros ofrecerán el próximo 5 de septiembre en The Roxy Live.

Durante ese concierto, la banda celebrará los 30 años de Pampas Lisérgicas, uno de los discos más representativos de su trayectoria, además de repasar los grandes éxitos que marcaron más de tres décadas de carrera.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de All Access.

Foto: prensa Los Guarros

Los Guarros celebran más de 35 años de historia

Con más de 35 años sobre los escenarios, Los Guarros se consolidaron como una de las bandas referentes del rock barrial argentino.

Su repertorio incluye canciones que con el paso del tiempo se transformaron en clásicos del género, mientras que su sonido directo y sus presentaciones en vivo siguen siendo uno de sus mayores sellos de identidad.

Actualmente el grupo mantiene su formación histórica integrada por Javier Calamaro, Daniel “Gitano” Herrera, Daniel Castro, Marcelo Mira y “Zurdo” Alaguibe.

Un anticipo de una noche especial para los fanáticos del rock

El recital del 5 de septiembre promete convertirse en un reencuentro entre la banda y su público, con un recorrido por las canciones de Pampas Lisérgicas y otros himnos que marcaron la historia de Los Guarros.

La sorpresiva presentación en el subte fue apenas un adelanto del espíritu con el que el grupo prepara este nuevo show: rock en estado puro, cercanía con la gente y una celebración de una carrera que sigue vigente más de tres décadas después.