Los fanáticos argentinos ya pueden empezar la cuenta regresiva. Foo Fighters anunció oficialmente su regreso al país con un show que promete convertirse en uno de los grandes eventos de rock de 2027.

La banda encabezada por Dave Grohl se presentará el 25 de febrero de 2027 en el Estadio Monumental, como parte de su gira mundial Take Cover Tour, que recorre América, Europa, Oceanía y Sudamérica.

La producción estará a cargo de DF Entertainment y contará con las bandas argentinas Usted Señalemelo y Pacifica como artistas invitados.

Foo Fighters vuelve al país. Foto: prensa

Cuándo salen a la venta las entradas para Foo Fighters en Argentina

Las entradas podrán conseguirse exclusivamente a través de All Access y tendrán dos instancias de venta:

Preventa exclusiva para clientes Macro Visa: martes 11 de agosto desde las 10:00 .

Venta general: miércoles 12 de agosto desde las 10:00, con todos los medios de pago.

Durante la Concert Week, impulsada por DF Entertainment, los clientes Macro Visa podrán acceder a un beneficio de 9 cuotas sin interés hasta el 16 de agosto o hasta agotar stock. Luego, continuará la posibilidad de comprar en hasta 6 cuotas sin interés.

Foo Fighters vuelve al país. Foto: prensa Por: ELIZABETH MIRANDA

La quinta visita de Foo Fighters al país

El recital marcará la quinta presentación de Foo Fighters en Argentina, un país donde la banda construyó una relación muy especial con su público.

Su historial incluye:

Quilmes Rock en River Plate (2012).

Estadio Único de La Plata (2015).

Estadio Vélez (2018).

Cierre de Lollapalooza Argentina en 2022.

River Plate (2027).

Cada una de esas visitas dejó actuaciones memorables y consolidó a la banda como una de las favoritas del público argentino.

Foo Fighters vuelve al país. Foto: prensa

Cómo será el Take Cover Tour

La gira Take Cover Tour comenzó en enero de 2026 en León, México, y se extenderá durante 2027 con fechas en distintos continentes.

Uno de los rasgos distintivos del espectáculo es que combina un poderoso set eléctrico con un segmento acústico, donde suelen aparecer versiones inesperadas, covers y canciones que la banda no interpretaba en vivo desde hacía años.

Esa mezcla convirtió al tour en uno de los más celebrados por los seguidores del grupo.

El nuevo disco de Foo Fighters

La gira también sirve como presentación de Your Favorite Toy, el duodécimo álbum de estudio de Foo Fighters, publicado en abril de 2026.

El trabajo representa una nueva etapa para la banda, ya que es el primer disco grabado junto al baterista Ilan Rubin, tras la reconfiguración del grupo luego de la muerte de Taylor Hawkins en 2022.

El álbum incluye los sencillos “Asking for a Friend”, “Your Favorite Toy”, “Caught in the Echo” y “Of All People”, con un sonido más crudo y cercano al garage rock, sin perder la intensidad emocional que caracteriza a la banda.

Dave Grohl y Foo Fighters vuelven a reencontrarse con el público argentino

Con más de tres décadas de trayectoria, Foo Fighters continúa siendo una de las bandas más convocantes del rock internacional.

El recital del 25 de febrero de 2027 en River Plate promete un recorrido por los grandes clásicos de su carrera, junto con las canciones de su nuevo álbum, en una noche que volverá a reunir a miles de fanáticos argentinos con una de las bandas más influyentes de las últimas décadas.