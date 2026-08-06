Lo que parecía un acontecimiento irrepetible continúa escribiendo nuevos capítulos. Después de agotar funciones en todo el país —con seis shows en Buenos Aires incluidos— y una gira que se convirtió en uno de los grandes fenómenos musicales y culturales del año, Serú Girán por Lebón y Aznar anuncia una séptima presentación en el Movistar Arena.
La cita será el domingo 20 de septiembre, una nueva oportunidad para reencontrarse con un repertorio que atraviesa generaciones y conserva intacta su capacidad de emocionar.
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Cada concierto confirma que estas canciones siguen ocupando un lugar único en la memoria colectiva. Familias enteras, amigos de distintas edades y público llegado desde todo el país convierten cada función en una celebración compartida, donde conviven quienes crecieron con la obra de Serú Girán y quienes hoy la descubren en vivo a través de dos de sus protagonistas.
Acompañados por Federico Arreysegor, Fernando Cosenza, Matías Sabagh y Fermín Ferraris, David Lebón y Pedro Aznar recorren durante más de dos horas una selección de obras fundamentales como «Parado en el medio de la vida», «Canción de Alicia en el país», «Desarma y sangra», «Cinema Verité», «Perro andaluz», «No llores por mí, Argentina», «Peperina» y «Seminare», en un espectáculo que conjuga emoción, excelencia musical y una puesta especialmente concebida para celebrar este reencuentro.
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La gira también fue dejando momentos que ya forman parte de esta nueva historia: el reconocimiento permanente a Charly García y Oscar Moro, los pasajes solistas de ambos artistas, la ovación que acompaña cada canción y una conexión con el público que convierte a cada función en una experiencia distinta.
Lejos de tratarse de un ejercicio de nostalgia, Serú Girán por Lebón y Aznar reafirma la extraordinaria vigencia de una obra que sigue creciendo con el paso del tiempo. Cada nueva fecha confirma que estas canciones continúan encontrando nuevos públicos y que su legado permanece tan vivo como siempre.
Este 20 de septiembre, el Movistar Arena volverá a ser escenario de un encuentro que ya forma parte de la historia reciente de la música argentina.
GIRA 2026
- 19 de junio | Buenos Aires | Movistar Arena | AGOTADO
- 21 de junio | Buenos Aires | Movistar Arena | AGOTADO
- 26 de junio | Córdoba | Quality Arena | AGOTADO
- 4 de julio | Rosario | Metropolitano | AGOTADO
- 10 de julio | Buenos Aires | Movistar Arena | AGOTADO
- 25 de julio | Mendoza | Arena Maipú | AGOTADO
- 9 de agosto | Buenos Aires | Movistar Arena | AGOTADO
- 14 de agosto | Mar del Plata | Polideportivo | ÚLTIMAS LOCALIDADES
- 22 de agosto | Buenos Aires | Movistar Arena | AGOTADO
- 12 de septiembre | Buenos Aires | Movistar Arena | AGOTADO
- 20 de septiembre | Buenos Aires | Movistar Arena | NUEVA FECHA
- 25 de septiembre | Córdoba | Quality Arena | ÚLTIMAS LOCALIDADES
- 3 de octubre | Tucumán | Palacio de los Deportes | NUEVA FECHA
- 23 de octubre | Neuquén | Estadio Ruca Che | NUEVA FECHA
- 25 de octubre | Bahía Blanca | Club Estudiantes | NUEVA FECHA
- 12 de noviembre | Mendoza | Arena Maipú | NUEVA FECHA
- 14 de noviembre | San Juan | Estadio Bicentenario
- 5 de diciembre | La Plata | Hipódromo
- 7 de diciembre | Rosario | Anfiteatro Municipal | NUEVA FECHA
- 17 de diciembre | Uruguay | Antel Arena