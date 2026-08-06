Lo que parecía un acontecimiento irrepetible continúa escribiendo nuevos capítulos. Después de agotar funciones en todo el país —con seis shows en Buenos Aires incluidos— y una gira que se convirtió en uno de los grandes fenómenos musicales y culturales del año, Serú Girán por Lebón y Aznar anuncia una séptima presentación en el Movistar Arena.

La cita será el domingo 20 de septiembre, una nueva oportunidad para reencontrarse con un repertorio que atraviesa generaciones y conserva intacta su capacidad de emocionar.

Serú Girán por Lebón y Aznar suma un séptimo Movistar Arena: la fecha del show (Foto de prensa)

Cada concierto confirma que estas canciones siguen ocupando un lugar único en la memoria colectiva. Familias enteras, amigos de distintas edades y público llegado desde todo el país convierten cada función en una celebración compartida, donde conviven quienes crecieron con la obra de Serú Girán y quienes hoy la descubren en vivo a través de dos de sus protagonistas.

Acompañados por Federico Arreysegor, Fernando Cosenza, Matías Sabagh y Fermín Ferraris, David Lebón y Pedro Aznar recorren durante más de dos horas una selección de obras fundamentales como «Parado en el medio de la vida», «Canción de Alicia en el país», «Desarma y sangra», «Cinema Verité», «Perro andaluz», «No llores por mí, Argentina», «Peperina» y «Seminare», en un espectáculo que conjuga emoción, excelencia musical y una puesta especialmente concebida para celebrar este reencuentro.

La gira también fue dejando momentos que ya forman parte de esta nueva historia: el reconocimiento permanente a Charly García y Oscar Moro, los pasajes solistas de ambos artistas, la ovación que acompaña cada canción y una conexión con el público que convierte a cada función en una experiencia distinta.

Lejos de tratarse de un ejercicio de nostalgia, Serú Girán por Lebón y Aznar reafirma la extraordinaria vigencia de una obra que sigue creciendo con el paso del tiempo. Cada nueva fecha confirma que estas canciones continúan encontrando nuevos públicos y que su legado permanece tan vivo como siempre.

Este 20 de septiembre, el Movistar Arena volverá a ser escenario de un encuentro que ya forma parte de la historia reciente de la música argentina.

GIRA 2026