Ha*Ash vuelve a la Argentina. El dúo formado por las hermanas Hanna Nicole y Ashley Grace se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el marco de su nueva gira latinoamericana “No Me Hablen de Amor”.

El recorrido argentino de la gira incluye tres fechas: comienza el 11 de marzo en el Quality de Córdoba, sigue el 12 de marzo en el Metropolitano de Rosario y cierra el 17 de marzo en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Cómo conseguir las entradas

La preventa de entradas estará disponible desde el jueves 17 de septiembre a las 13 hs con un beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Santander.

Mientras que la venta general se habilitará el viernes 18 de septiembre a las 13 hs con todos los medios de pago y un beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Santander a través del sitio oficial del Movistar de Argentina.

Ha*Ash vuelve a Buenos Aires: cuándo es el show en el Movistar Arena (captura de prensa)

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Es el regreso al mismo escenario que agotaron en su última visita: en marzo de 2025 reunieron a más de 10.000 personas en el Movistar Arena, después de dos Luna Park con localidades agotadas. Aquella noche cerró con una frase que las hermanas repitieron desde el escenario: “Argentina se ha vuelto una segunda casa para nosotras y esto no hubiese sido posible sin ustedes”.

No será el mismo show. “No Me Hablen de Amor” propone una puesta en escena completamente nueva y llega después del cierre de Haashville, una de las giras más exitosas del pop latino reciente: más de 150 conciertos, más de 60 fechas agotadas y más de 500 mil entradas vendidas en poco más de un año, con paso por México, Estados Unidos, España y toda Latinoamérica.

El repertorio cruza dos décadas. Suenan los himnos que convirtieron al dúo en banda sonora del amor y el desamor de varias generaciones, entre ellos “Lo aprendí de ti”, “Perdón, perdón”, “Te dejo en libertad” y “100 años”, junto a los temas de su etapa actual, encabezados por “¿Qué le pongo?”, el single estrenado en julio de 2026 que abre su nuevo ciclo musical y retrata uno de los momentos más incómodos de cualquier ruptura: el mensaje que se escribe, se borra y se vuelve a escribir.