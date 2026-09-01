En una visita fugaz por Buenos Aires, y en medio de un tour que no se detiene, Coti Sorokin se tomó un momento para dialogar en exclusiva con Ciudad Magazine. Fiel a su sello de artesanía musical y a esa sensibilidad única que lo mantiene siempre vigente, el cantautor habló sobre su nuevo álbum “Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer”, en el que eligió dejar de lado lo virtual para apostar a lo humano.

De cara a su show del 19 de noviembre en el C Art Media, donde tocará el disco en vivo y recorrerá su amplio repertorio, el músico reflexionó sobre el arte de hacer canciones, derribó el mito de las musas inspiradoras y reveló la colaboración soñada que le queda pendiente.

Coti, mano a mano con Ciudad Magazine: "Hay que desmitificar esto de las musas"

-Hablemos de tu último disco, “Serenata en mi Mayor para un amor y un atardecer”. ¿Cuál es el concepto del álbum y por qué esta decisión de no incluir IA e ir a lo humano?

-Sí, es una decisión artística que tomé haciendo el disco. Me parecía que era de la mejor manera que sonaban estas canciones, de la mejor manera que sonaba mi música, de la mejor manera que me sale escribir y volcarlo a una grabación. Encontré este concepto de trabajo y fui siéndole fiel desde el principio hasta el final del proyecto. Estoy muy contento con el sonido que tiene el disco, estoy muy contento con el resultado, con el repertorio y con el arte también. Estamos felices de estar presentándolo y tocándolo en directo.

-El disco salió en 2025 y el tour ya arrancó, pero en noviembre lo vas a estar presentando en el C Art Media de Buenos Aires. ¿Qué me podés adelantar del show? ¿Con qué versión de Coti se va a encontrar el público?

-Se va a encontrar con muchas versiones. Los conciertos están buenos para poder explayarse y mostrar varias atmósferas diferentes: más intimidad, más energía... Los lugares como el Art Media permiten eso. Son lugares intermedios donde se puede lograr cierta tranquilidad, canciones más acústicas y también más estridencia, más rock and roll. Nos gusta mucho ese tipo de escenarios, donde se pueden conjugar las dos cosas. También va a ser un concierto largo, donde vamos a visitar y revisitar los repertorios de diferentes discos.

-Este último tiempo fuiste lanzando varias colaboraciones con artistas como Valentino Merlo, Ángela Leiva, La K’onga y Olivia Wald. ¿Vamos a ver a alguno de ellos en escena?

-Seguramente sí, porque es el momento ideal. Me han invitado mucho y a mí me encanta también invitar. Va a ser un momento muy lindo para compartir con artistas, amigos, amigas, que estén en Buenos Aires ese día. Va a haber invitados de lujo.

Coti Sorokin en los Premios Gardel 2026 (Foto: Movilpress)

-Siendo un artista con una larga trayectoria, ¿cómo hacés para estar siempre vigente y siempre sonando en la radio? ¿Cómo hacés para que no se acaben las historias?

-Uno puede contar una historia de muchas formas diferentes (risa).

-Mientras haya vida...

-Sí, y mientras haya música y creatividad. Eso es clave. No tengo una fórmula para responderte, pero yo soy muy fiel a lo me gusta hacer, a mi estilo, a mi manera de hacer. Trato de guiarme con eso y no mucho más. Y ser sincero con lo que hago, conmigo y con mi público.

-¿Qué te inspira más: tener el corazón roto o estar enamorado?

-No, yo creo que la inspiración tiene que estar ahí, hay que trabajarla y fomentarla, sea cual sea el momento que estés pasando. A un artista que vivió componiendo toda su vida no tiene que afectarlo. Al contrario: si uno está mal o con el corazón roto, eso afecta para mal en la creatividad, en la energía. La sensibilidad siempre tiene que estar presente, eso es lo clave. En los momentos de felicidad, de bienestar, en esos momentos en los que supuestamente no pasa nada, en los momentos buenos, en los momentos malos... La sensibilidad tiene que estar siempre presente.

-Si hoy tuvieras que escribir una canción, ¿lo harías con el corazón roto o estando enamorado?

-De ninguna de las dos maneras: ni estoy con el corazón roto ni estoy enamorado. Estoy bien y estoy escribiendo canciones todo el tiempo. La inspiración no necesita irse a un extremo. Al contrario, está bueno que esté siempre, en todo momento, porque es parte de mi latir. Si yo esperara a estar con el corazón roto o a estar enamorado, hubiese escrito tres canciones en mi vida.

-Capaz esa es la clave de por qué escribís tanto también.

-(Risa) Puede ser. Pero hay que desmitificar esto de las musas. Eso pasa en las películas. La realidad de un músico, de un autor, de un escritor de canciones también tiene mucho de oficio, de perfeccionarse, de aprender, de estudiar, de leer, de escuchar música. Eso es parte de nutrir tu espíritu, y el espíritu sensible está siempre cuando uno lo cultiva. No necesita solamente de los momentos de una rotura de corazón o de un enamoramiento idílico. Todo momento está ahí, sensible a la vida, a lo que pasa, a lo que vas viviendo, a lo que vas sintiendo.

-Ahora estás sonando en todas las radios con “Tus errores”. Quiero que me cuentes de esa colaboración con Olivia Wald.

- Con Olivia nos conocimos en Madrid. Ella vino a un concierto mío. Estaba recién empezando, no había sacado muchas canciones todavía. Nos presentó un amigo en común. Me cayó súper bien. Después vino un par de veces a mi casa, porque nos hicimos un grupo con otra gente con la que nos veíamos seguido cuando ella iba a Madrid. Y un día me lo propuso. Me dijo: “Me encantaría hacer una canción con vos”. Ahí quedó hasta que lo empezamos a hacer realidad. Primero escribiéndonos, nos íbamos mostrando ideas, hasta que finalmente lo concretamos. Hicimos el videoclip en Madrid. Ahora ella va a tocar a Madrid y yo voy a estar allá también; vamos a cantar juntos la canción. Y cuando yo cante en el Art Media, ella seguramente va a venir.

-Y cuando Oli haga su Art Media, ¿vos vas a estar?

-Sí, no sé qué fecha es, pero seguro.

-Es el 3 de octubre.

-Sí, estamos acá. Sí, perfecto.

-Ya le cerramos un invitado.

-Hermoso.

-Vos sos un gran letrista, un gran compositor, y muchas de tus canciones las popularizaron otros artistas. ¿Hubo algún tema que hayas dicho “este para qué lo di, lo hubiese popularizado yo, me encantó”?

-No, nunca pensé de esa manera. No sé por qué. Al contrario, siempre me hizo ilusión que grabaran canciones mías. Me copa que haya gente que grabe mis canciones. Aparte no me quita la posibilidad de que las cante yo. Hay canciones que grabaron otros y yo también las grabé. Siempre es muy lindo. Es una caricia y un reconocimiento que elijan una canción tuya habiendo tantas canciones, habiendo tanta gente que escribe canciones. Que elijan una canción tuya para grabar me parece un halago, un privilegio.

-Habiendo colaborado con tantos artistas locales e internacionales, ¿tenés alguna colaboración soñada pendiente?

-No especialmente, pero canté con Diego “El Cigala” un par de veces en vivo, que me invitó a cantar. Por ahí me gustaría grabar con él alguna canción. Lo intenté con él hace muchos años y no pude hacerlo. Me gustaría volver a intentarlo. Lo quiero mucho, nos queremos mucho, somos muy amigos, pero trabajar juntos es muy difícil (risa). Ojalá pueda hacerlo alguna vez.

-Seguramente.

CÓMO SIGUE LA GIRA DE COTI

Foto de Instagram

Edición de video:

Solana Di Tullio.