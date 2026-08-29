Jorge Rey presentó su nueva colección, “Recuerdo del Porvenir”, en el marco del Argentina Fashion Week, con una propuesta que combina referencias medievales con una mirada contemporánea. La presentación reunió a destacadas figuras de la moda y el espectáculo, entre ellas Valeria Mazza, Isabel Macedo, Anabel Sánchez y Mariana Genesio Peña.

En diálogo exclusivo con Ciudad, el diseñador contó que la colección nació a partir de un concepto ligado a la nostalgia, la identidad y los recuerdos. “Todo el concepto general es medieval contemporáneo”, explicó Jorge Rey, quien definió su propuesta como una colección cargada de reminiscencias y pensada desde aquello que desea transmitir en el futuro.

Jorge Rey presentó su colección (Foto: Movilpress).

La colección está compuesta por tules, cristal de roca y materiales nobles y naturales, con prendas que buscan generar una experiencia más allá de lo visual. “Es una colección que yo la pensé recordando todo aquello que yo quiero sentir en un futuro”, señaló.

Valeria Mazza en el desfile de Jorge Rey (Foto: Movilpress).

JORGE REY REVELA CUÁL ES LA NUEVA TENDENCIA EN ALTA COSTURA

A la hora de hablar de las tendencias que comienzan a imponerse en la alta costura, Jorge Rey destacó una silueta femenina, amplia y liviana. Los vestidos acampanados, sueltos y vaporosos aparecen como una de las grandes búsquedas actuales.

Anabel Sánchez en el desfile de Jorge Rey (Foto: Movilpress).

“Muchas clientas están buscando esta cosa de la falda vaporosa, elegante, sofisticada, no tanto brillo ni bordado, sino más bien detalles en la prenda que generen textura”, explicó el diseñador a este portal.

Sofía Macaggi en el desfile de Jorge Rey (Foto: Movilpress).

Para Jorge, el foco comienza a estar puesto en la construcción de las prendas y en aquellos pequeños detalles que aportan movimiento y personalidad, por encima del exceso de brillo o de los bordados protagonistas.

JORGE REY SOBRE LA MODA ARGENTINA

Jorge Rey también analizó el presente de la moda argentina y destacó la creatividad de los nuevos talentos: “Yo creo que hay muchos diseñadores que son osados. Yo soy osado a la hora de crear”.

Sin embargo, consideró que todavía existe una búsqueda por parte de muchas personas de sentirse identificadas con un determinado grupo o estética. En ese sentido, celebró que cada vez haya mayor interés por encontrar una identidad propia a través de la ropa.

Mariana Genesio Peña en el desfile de Jorge Rey (Foto: Movilpress).

“Poco a poco la gente va entendiendo que esto de la unicidad también está bueno para ser auténtico en un espacio y decir: ‘A mí me gusta esto, yo me pongo esto porque esto me representa a mí’”, reflexionó Jorge Rey.

Jorge Rey presentó su colección con muchas figuras argentinas (Foto: Movilpress).

Así, “Recuerdo del Porvenir” no solo propone una nueva mirada sobre la alta costura, sino que también plantea una idea central para el diseñador: vestir aquello que uno quiere sentir y comenzar a vivir ese momento desde el propio proceso creativo.

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