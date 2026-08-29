Este viernes 28 de agosto, Mariano Hueter se presentó en el emblemático Teatro Club Lucille, en Buenos Aires, con un show totalmente sold-out en el que presentó oficialmente “Primero”, su disco debut, en una noche a puro rock nacional.

Por: tbr0wxxd

Durante una hora y media, el artista recorrió las ocho canciones que componen el álbum, varias de ellas ya sonando con fuerza en radios y plataformas, y sumó además una selección de clásicos del rock argentino, reversionados especialmente para la ocasión.

Acompañado por una banda sólida, Hueter se mostró cómodo y versátil sobre el escenario, alternando entre la guitarra y el piano, desplegando toda su faceta de cantautor en un espectáculo íntimo, pero de fuerte impronta rockera.

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La noche contó también con destacados músicos de la escena local, que se compartieron escenario para acompañar el debut en vivo de Hueter. Entre ellos: Ale Kurz (El Bordo), Rodrigo Manigot (Ella Es Tan Cargosa), Yamil Salvador (Guasones), Santiago Gonella y Nico Simone (La Franela).

El show se destacó además por una estética escenográfica cuidada, guitarras al frente y un sonido limpio que permitió que las canciones ocuparan el centro de la escena. Hueter trajo una noche de canciones surcadas por letras visuales, que evidencian el cruce que el artista hace contantemente entre cine y música.

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Con un público que acompañó cada momento de la noche, Hueter cerró una presentación que funciona como punto de partida para un proyecto que promete crecer fuerte.