Moria Casán celebró sus 80 años de una manera muy especial y tuvo una invitada que le dio un significado todavía más emotivo a la noche: Georgina Barbarossa, con quien este año se reconcilió después de 26 años de distanciamiento.

El encuentro se produjo en el Teatro Metropolitan, donde Moria protagoniza Cuestión de Género junto a Jorge Marrale. Al finalizar la función, la diva fue sorprendida con una torta corpórea con su propia imagen, mientras el público y sus compañeros de elenco la acompañaban en el festejo.

Moria Casán fue sorprendida en el teatro por sus 80 años (Foto: Movilpress).

Uno de los momentos más tiernos de la noche fue cuando Dante Della Paolera, el nieto menor de Moria, subió al escenario para abrazar a su abuela y celebrar junto a ella.

Moria Casán fue sorprendida en el teatro por sus 80 años (Foto: Movilpress).

Tras la función, Moria saludó con entusiasmo a las personas que la esperaban en la puerta del teatro. Luego, la diva y Georgina Barbarossa continuaron el festejo con una cena, donde cerraron una noche marcada por el reencuentro y la celebración.

Georgina Barbarossa fue a ver a Moria al teatro y celebraron sus 80 años (Foto: Movilpress).

LAS FOTOS DEL FESTEJO DE MORIA CASÁN Y SU REENCUENTRO CON GEORGINA BARBAROSSA

Moria Casán fue sorprendida en el teatro por sus 80 años (Foto: Movilpress).

Moria Casán fue sorprendida en el teatro por sus 80 años (Foto: Movilpress).

Moria Casán fue sorprendida por una fan que le llevó un regalo al teatro por sus 80 años (Foto: Movilpress).

Georgina Barbarossa fue a ver a Moria al teatro y celebraron sus 80 años (Foto: Movilpress).

Georgina Barbarossa fue a ver a Moria al teatro y celebraron sus 80 años (Foto: Movilpress).

Georgina Barbarossa fue a ver a Moria al teatro y celebraron sus 80 años con una cena tras la reconciliación (Foto: Movilpress).

Georgina Barbarossa fue a ver a Moria al teatro y celebraron sus 80 años con una cena tras la reconciliación (Foto: Movilpress).

Moria Casán fue sorprendida en el teatro por sus 80 años (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.