Moria Casán celebró sus 80 años de una manera muy especial y tuvo una invitada que le dio un significado todavía más emotivo a la noche: Georgina Barbarossa, con quien este año se reconcilió después de 26 años de distanciamiento.
El encuentro se produjo en el Teatro Metropolitan, donde Moria protagoniza Cuestión de Género junto a Jorge Marrale. Al finalizar la función, la diva fue sorprendida con una torta corpórea con su propia imagen, mientras el público y sus compañeros de elenco la acompañaban en el festejo.
Uno de los momentos más tiernos de la noche fue cuando Dante Della Paolera, el nieto menor de Moria, subió al escenario para abrazar a su abuela y celebrar junto a ella.
Tras la función, Moria saludó con entusiasmo a las personas que la esperaban en la puerta del teatro. Luego, la diva y Georgina Barbarossa continuaron el festejo con una cena, donde cerraron una noche marcada por el reencuentro y la celebración.
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LAS FOTOS DEL FESTEJO DE MORIA CASÁN Y SU REENCUENTRO CON GEORGINA BARBAROSSA
Fotos: Movilpress.