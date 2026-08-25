Georgina Barbarossa volvió a recordar públicamente a su marido, Miguel “Vasco” Lecuna, en una fecha especialmente significativa. Este 23 de agosto, el empresario hubiera cumplido 78 años y la conductora decidió homenajearlo a través de sus redes sociales con una publicación cargada de emoción.

En su cuenta de Instagram, Georgina compartió dos fotografías de una etapa muy especial de su vida: en ambas aparece junto al Vasco, muy enamorados y felices, mientras ella transitaba el embarazo de los mellizos que tendrían juntos, Juan y Tomás.

“¡Feliz cumple, Vasquito! Uno de los momentos más felices de mi vida”, escribió la conductora junto a las imágenes. “Te amo y te extraño. Gracias por los mejores regalos: Juan y Tomás”, agregó la conductora en su mensaje de amor y agradecimiento por los hijos que tuvieron juntos.

El emotivo recuerdo de Georgina Barbarossa a su marido (Foto: Instagram @geobarbarossa)

UNA TRAGEDIA QUE MARCÓ SU VIDA

Miguel “Vasco” Lecuna fue asesinado en 2001, durante un violento robo mientras viajaba en un taxi. En aquel momento, Georgina Barbarossa se encontraba trabajando como conductora y decidió alejarse durante un tiempo de la televisión para poder atravesar el duelo.

La tragedia significó un antes y un después para la actriz. Por entonces, además, se había convertido en una ferviente defensora de la seguridad y había participado de movilizaciones junto a ciudadanos que reclamaban medidas frente a la inseguridad.

El emotivo recuerdo de Georgina Barbarossa a su marido (Foto: Instagram @geobarbarossa)

Ahora, en el día en que el Vasco hubiera cumplido 78 años, eligió volver a aquellas imágenes en las que ambos aparecen felices, esperando la llegada de sus hijos. Un recuerdo de los años compartidos y, al mismo tiempo, una manera de celebrar la vida de quien fue su gran compañero.