Lolo Poggio vive un momento de plena felicidad y decidió compartirlo con sus seguidores. La influencer viajó por primera vez a conocer la nieve y lo hizo acompañada por su nuevo novio, Nick Sicaro, con quien confirmó su romance hace muy poco.

A través de su cuenta de Instagram, Lolo publicó una serie de fotografías de su viaje en las que se la puede ver disfrutando del paisaje completamente nevado. En algunas de las imágenes, la joven posó con la nieve y en otras, con su novio.

“Me vine a la nieve por primera vez. Que linda es y que lindo sos”, escribió la hermana de Julieta junto a la publicación. La frase estaba dedicada directamente a Sicaro, quien no tardó en responderle en los comentarios: “Que feliz me pone poder compartir esto con vos, gracias por ser como sos, sos increíble! Te (emoji de corazón)”.

Lolo Poggio conoció la nieve por primera vez (Foto: Instagram @lolopoggio_)

LAS POSTALES DEL INOLVIDABLE VIAJE DE LOLO POGGIO

A través de Instagram, Lolo Poggio también compartió un breve video donde se la ve esquiando por primera vez. Las imágenes fueron captadas por su pareja, quien tenía más experiencia en el tema y la fue acompañando en el proceso de aprendizaje.

Lolo Poggio conoció la nieve (Video: Instagram @lolopoggio_)

Lolo Poggio conoció la nieve por primera vez (Foto: Instagram @lolopoggio_)

Lolo Poggio conoció la nieve por primera vez (Foto: Instagram @lolopoggio_)

Lolo Poggio conoció la nieve por primera vez (Foto: Instagram @lolopoggio_)

UN ROMANCE QUE ACABA DE SALIR A LA LUZ

El viaje llega poco después de que Lolo Poggio y Nick Sicaro decidieran blanquear públicamente su relación. Desde entonces, ambos comenzaron a mostrarse juntos con mayor frecuencia en las redes sociales, donde intercambian mensajes de amor.

La confirmación llegó durante una emisión del programa de streaming Todo lo Contrario. “¿Están enamorados?“, le consultaron sus compañeros. La respuesta fue contundente. “Sí”, contestaron ambos, provocando la inmediata reacción de los integrantes del programa, que festejaron a los gritos la confirmación.