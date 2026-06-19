La paciencia zen de Georgina Barbarossa se resintió este viernes cuando dio un furioso golpe en su mesa, enardecida con Mariana Brey y Diego Brancatelli que no paraban de chicanearse en vivo a raíz del escándalo de Nico Occhiato y Flor Peña.

Todo surgió cuando Branca consideró contradictorio al dueño de Luzu, quien por un lado afirmó que lo de Peña “fue un error sin mala leche” y que “la comunidad los va a bancar siempre”, pero de todas formas despidió a los productores e invitó a irse a Flor.

“Hay que sancionar. Si lo dejás pasar se puede repetir”, enfatizó Brey mientras Georgina miraba a ambos suspirando para tolerar la tensión que se vivía.

Georgina Barbarossa explotó por Mariana Brey y Diego Brancatelli.

Hasta que se picó cuando Mariana confrontó a Diego: “Si fuera otro estarías contento de que lo echen. Es la doble vara”.

“Contené lo que decís y pensá dos veces, Mariana, antes de hablar”, protestó Brancatelli.

Brey retrucó: “Vos no estás pensando, que repetís como un loro”.

La explosión de Georgina Barbarossa

Dardo va, dardo viene, Georgina imploró con vehemencia: “Escúchense, por favor. Pueden opinar distinto, me parece muy interesante, pero escúchense”.

Ahí Brancatelli exclamó: “Una cosa es pensar distinto y otra es ser mala leche. ¡Sos mala leche!”.

Instante en que Georgina Barbarossa golpeó la mesa para descargar la bronca, pero sin perder la calma por completo con el objetivo de que sigan intercambiando ideas.

Sin embargo, Mariana escaló sus acusaciones: “Vos has dicho barbaridades y te sostuvieron en el cargo”

“Justamente. Vos también decís barbaridades y no sé quién te sostiene, pero te sostienen”, replicó él.

El debate entre Mariana Brey y Diego Brancatelli continuó a pura ironía, pero dentro de márgenes razonables, con la conductora dándole la razón al panelista en parte de sus argumentos.