Los programas de streamings quedaron en la mira luego de que Florencia Peña anunciara la muerte falsa muerte de Jorge Messi, el papá de Leo, sin la debida verificación y Migue Granados habló de lo que sucedió en Luzu TV.

“Me pareció muy delicado lo que pasó”, arrancó el dueño de Olga en un intento por “no opinar” del bochorno de su competidor.

Piadoso, Granados luego reconoció: “Un error lo puede tener cualquiera y también puede pasar acá. Y ha pasado acá. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Si somos personas en vivo. Torpezas puede haber siempre. Acá hubo un montón y aprendemos de eso".

Los videos de Migue Granados tras el escándalo en Luzu TV

“Yo creo que no lo hubiera dicho... Depende de a dónde lo haya visto. Capaz que si yo lo veía que lo había puesto Clarín, o un medio con espalda, lo hubiese dicho. Pero bueno, lo re lamento lo que pasó”, se diferenció de Flor Peña.

Qué dijo de Flor y de los despidos

“Yo la rebanco a Flor, como artista”, enfatizó suspicaz.

Los videos de Migue Granados tras el escándalo en Luzu TV

Indagado sobre la decisión de Occhiato de echar a los productores de El Show del Verano y la renuncia de Florencia Peña, Migue se despegó: “No quiero opinar del tema”.

“Obviamente todos aprenderemos de las cosas que pasen, pero no cambia nada acá”, descartó implementar protocolos periodísticos estrictos después de ver lo que pasó en Luzu TV, el canal rival de Olga en el streaming.