Facundo Moyano recuperó la libertad este martes por la noche, luego de permanecer más de 12 horas detenido en el marco de la investigación por el confuso episodio ocurrido en el barrio porteño de Belgrano, que tuvo como protagonista a Candela Arizaga.

El exdiputado y referente sindical fue liberado cerca de las 21 horas, después de prestar declaración durante aproximadamente 40 minutos ante la fiscalía. A la salida, aseguró ante la prensa: “Está todo aclarado”.

Si bien recuperó la libertad, Facundo Moyano quedó imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Candela Arizaga. La Justicia dispuso que continúe el proceso en libertad, aunque con restricciones mientras avanza la investigación.

Facundo Moyano fue liberado. Captura: TN

Por qué Facundo Moyano quedó en libertad

El caso comenzó durante la madrugada de este martes, cuando varios vecinos alertaron al 911 tras observar a una joven desorientada, descalza y semidesnuda corriendo por la vía pública, mientras el

En paralelo a la declaración del exlegislador, la Justicia ordenó un allanamiento en el departamento de Facundo Moyano, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron un pendrive, un reloj inteligente y medicamentos. De acuerdo con las primeras informaciones, no se hallaron elementos considerados relevantes para el avance de la causa.