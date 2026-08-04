El episodio que involucró a Facundo Moyano y una joven de 23 años en un edificio de Avenida del Libertador sumó nuevos detalles a partir de los testimonios de vecinos y de la reconstrucción del caso.

La situación se volvió pública cuando la joven salió corriendo desnuda y alterada, y atrás suyo un hombre la corría, quien fue identificado como Facundo Moyano, hasta que intervinieron los efectivos policiales en la vía pública.

Así fue vista la joven de 23 años pidiendo ayuda en la calle, episodio por el que Facundo Moyano quedó detenido (Foto: captura de Telefé).

Según informó Paula Varela en Intrusos, los vecinos aseguraron haber escuchado una frase amenazante por parte del dirigente político a la mujer, Candela Arizaga: “En el chat del edificio, los vecinos dijeron que escucharon gritos, dentro de esos gritos se escuchó ‘HPD te voy a matar’ de un hombre a una mujer”.

QUÉ DOCUMENTÓ EL MÉDICO QUE REVISÓ A CANDELA EN LA CAUSA QUE INVOLUCRA A FACUNDO MOYANO

Mauro Szeta reveló en el programa de América qué documentó el médico que revisó a Candela Arizaga tras ser encontrada en la calle pidiendo ayuda en estado crítico, mientras un hombre, identificado como Facundo Moyano, la corría.

Así encontraron a Facundo Moyano tras el escándalo con la joven de 23 años (Foto: captura de eltrece).

“Lo único que documentó el médico que la revisó es un pequeño hematoma, golpe en la rodilla, compatible con una caída en la calle y no con un golpe de violencia”, reveló el periodista y luego explicó por qué Moyano quedó detenido: “Por cómo los encontraron, para ver qué delito cometió, si es que lo cometió”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.