Horas después de que se viralizara una foto de Wanda Nara en bikini, Mauro Icardi compartió una imagen editada con inteligencia artificial en la que aparece con sobrepeso y dejó un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta a las críticas.

El futbolista publicó una historia de Instagram en la que se lo ve sin remera, pero con su cuerpo modificado digitalmente para simular un importante aumento de peso.

El mensaje de Mauro Icardi que desató el debate

Captura: Instagram Stories mauroicardi

Captura: Instagram Stories mauroicardi

Junto a la imagen alterada, Icardi escribió: “Como quieren verte los que te critican”, una frase que rápidamente despertó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Minutos después, compartió la misma fotografía, esta vez sin ningún tipo de edición, mostrando su físico real desde la comodidad de su hogar.

En esa segunda publicación agregó otra frase desafiante: “Al que critican. Qué tupé”.

Los usuarios relacionaron el posteo con Wanda Nara

Si bien Mauro Icardi no mencionó en ningún momento a Wanda Nara, muchos usuarios interpretaron que el mensaje estaba relacionado con la repercusión que había tenido la empresaria y conductora luego de que circulara una imagen suya en bikini en las redes sociales.