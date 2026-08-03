En medio de la disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la firma de los pasaportes de sus hijas, Maxi López volvió a mostrar su respaldo hacia la madre de sus hijos con un inesperado gesto desde Italia.

El exfutbolista compartió en sus redes sociales una imagen tomada durante los trámites para gestionar la documentación necesaria para que la familia pueda regresar a la Argentina.

La fotografía llamó la atención porque mostró a Wanda en una escena cotidiana y espontánea, alejada de las producciones y contenidos habituales que suele publicar en sus redes.

La foto de Wanda Nara que Maxi López publicó desde Italia

La foto de Wanda que Maxi compartió y el irónico comentario de una usuaria de X.

En la postal aparecen Wanda Nara y dos de los hijos que tuvieron juntos mientras esperan que finalicen las gestiones.

Junto a la imagen, Maxi López escribió: “Trámites con Solange en Italia”, haciendo referencia al nombre completo de Wanda Nara: Wanda Solange Nara.

La reacción en redes al posteo de Maxi López

Wanda Nara con Maxi López y su novio en Milán. Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

La publicación no tardó en viralizarse y varios usuarios comentaron la particular decisión de Maxi de compartir una imagen espontánea de Wanda.

Uno de los mensajes que llamó la atención fue el de la usuaria Lilapau en X, quien escribió: “Nunca dejar que tu ex marido saque la foto”, junto a una captura del posteo.

Además, Ángel de Brito compartió la publicación, aunque sin agregar comentarios al respecto.