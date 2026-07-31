Después de conocerse el fallo de la Justicia italiana que autorizó la emisión de los nuevos pasaportes de sus hijas sin necesidad de la firma de Mauro Icardi, Wanda Nara volvió a expresarse en sus redes sociales con un mensaje que dejó en evidencia el difícil momento que atraviesa en su intimidad familiar.

A través de una historia de Instagram, la empresaria compartió una imagen de su hija menor, en la que se la ve de espaldas, sentada en un restaurante y rezando, mientras acompaña la postal con una frase que muchos interpretaron como una referencia al alivio que siente tras la resolución judicial: “(El nombre de su niña) cada noche rezando, gracias por los mensajes a todos”, escribió Wanda sobre la fotografía, agradeciendo el apoyo que recibió en medio del conflicto legal que mantiene con su expareja.

La publicación llegó pocas horas después de que se conociera la decisión de la Justicia italiana, que habilitó la emisión de los pasaportes de las menores, permitiéndoles regresar a la Argentina junto a su madre sin depender del consentimiento del futbolista.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

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ANA ROSENFELD REVELÓ CÓMO FESTEJARON LAS HIJAS DE WANDA NARA EL FALLO ITALIANO

La resolución de la Justicia italiana que autorizó la emisión de los nuevos pasaportes de las hijas de Wanda Nara sin necesidad del consentimiento de Mauro Icardi sigue generando repercusiones. Esta vez fue Ana Rosenfeld quien rompió el silencio, celebró el fallo y reveló el conmovedor festejo que protagonizaron las menores al conocer la noticia.

"Estoy muy contenta por la rapidez de la Justicia italiana. No se apiadaron de las menores, se dieron cuenta de que era verdaderamente una actitud macabra no querer firmar el consentimiento para que las niñas tengan el duplicado de su pasaporte, que fue robado“, disparó la histórica abogada de Wanda en El Diario de Mariana.

Durante la entrevista, Rosenfeld dejó en claro que la decisión judicial no representa una victoria para Wanda, sino para sus hijas: "La victoria judicial es de las niñas, nadie festeja la victoria de Wanda. Ni Mauro perdió ni Wanda ganó, ganaron las menores. Prevaleció el derecho de las niñas de volver a su hábitat, a su domicilio y a su colegio“, remarcó.

Foto: Instagram (@ana.rosenfeld)

Además, sostuvo que los conflictos entre los padres no deberían afectar a las menores: "La pelea de los adultos tiene que ser dejada de lado. Todos trabajamos activamente para que estas niñas sean escuchadas. Los que dicen que no hacía falta la firma de Mauro es absolutamente contradictorio y están desinformando", afirmó.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando Rosenfeld contó cómo reaccionaron las niñas al enterarse de que finalmente podrían recuperar sus documentos: “Estoy con las nenas en Milán hasta que salgan los pasaportes. No solamente se pusieron contentas, sino que estábamos almorzando con Wanda y las dos nenas aparecieron con una torta para festejar que tenían sus documentos. Dos criaturas que fueron a comprar una torta para celebrar a su manera. Créeme que están contentas“, reveló.

La abogada también contó que, tras el robo de los pasaportes, Wanda intentó comunicarse inmediatamente con Icardi, pero no obtuvo respuesta: "El día que se robaron los pasaportes, el mismo día Wanda le mandó un mensaje a Mauro y él no le contestó, se enteró por su hija. No hubo ninguna intención de ponerse a disposición o saber cómo estaban sus hijas“, aseguró.

Wanda Nara (Foto: Instagram).

Más allá de la resolución favorable, Rosenfeld reconoció que las menores aún atraviesan un momento delicado y reciben contención profesional: "Espero que esto no sea un trauma. Tienen una mamá maravillosa que ha sabido criar a todos sus hijos. Las nenas van a sonreír cuando estén en suelo argentino“, expresó.

Sin embargo, reveló un dato que podría tener impacto en la causa judicial: "Tienen terapia para sacar todo ese bloqueo. Se animaron a contar cosas maquiavélicas que espero que estén presentadas en el expediente, porque una vez que el juez lea lo que las nenas han dicho se van a tomar medidas diferentes a las que se venían tomando hasta ahora“, sostuvo.

Antes de cerrar, la abogada volvió a apuntar contra la postura que, según ella, mantuvo el entorno de Mauro Icardi durante todo el proceso: "Es absurdo que la otra parte diga que esto se hubiera resuelto de otra manera, porque bajo ningún punto de vista se pusieron a disposición. Lo que presentaron acá en Italia fue horrible y la jueza capitalizó eso“, concluyó.