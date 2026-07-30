En medio del escándalo que mantiene con Wanda Nara, Mauro Icardi volvió a dejar en claro que atraviesa un gran momento junto a Eugenia “la China” Suárez. El futbolista compartió en sus redes sociales una serie de imágenes entrenando con la actriz y no escatimó en gestos de cariño.

En una de las historias que publicó, se los ve realizando una divertida rutina de entrenamiento. La China se sube sobre el cuerpo de Icardi mientras él permanece recostado sobre un banco de gimnasio al mismo tiempo que la levanta, en una escena que combina ejercicio, complicidad y risas y un tierno beso final.

"Entrenar así da gusto“, escribió Icardi junto a un emoji de corazón en llamas y otro de bíceps, arrobando a la actriz con su usuario de Instagram. Luego remató el mensaje con una contundente declaración de amor: ”Te amo“, acompañado por un corazón.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi)

Más tarde, Icardi compartió otra postal en la que ambos aparecen abrazados frente a cámara. La actriz sonríe con los ojos cerrados mientras el futbolista la rodea con los brazos desde atrás, dejando en evidencia el gran momento sentimental que atraviesan.

En esa segunda imagen, el jugador volvió a mencionar a la China, esta vez acompañando la publicación únicamente con su usuario y el emoji de un brazo flexionado, reforzando la sintonía que muestran públicamente desde hace semanas.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@mauroicardi)

Las publicaciones llegan en un contexto de máxima tensión con Wanda Nara, con quien continúa protagonizando un fuerte conflicto que mantiene en vilo al mundo del espectáculo. Sin embargo, lejos de mantenerse al margen de la exposición, Icardi eligió mostrarse relajado, enamorado y compartiendo su rutina diaria junto a su pareja.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@mauroicardi)

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

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EN MEDIO DEL ESCÁNDALO CON WANDA NARA Y MAURO ICARDI, LA CHINA SUÁREZ MOSTRÓ EL ESPECTACULAR CUMPLEAÑOS FUTBOLERO DE AMANCIO

Mientras sigue en el centro de la escena por su relación con Mauro Icardi y el conflicto que mantiene el futbolista con Wanda Nara, Eugenia “la China” Suárez volvió a correrse por un momento de la polémica para enfocarse en lo más importante: el cumpleaños de Amancio, el hijo que tuvo con Benjamín Vicuña.

A través de sus historias de Instagram, la actriz mostró la intimidad del espectacular festejo que organizó para celebrar los 6 años del pequeño, con una temática totalmente inspirada en la Selección Argentina y Lionel Messi.

"Mi vida por verte feliz“, escribió la China junto a un collage de imágenes en el que se ve a Amancio disfrutando de cada rincón de la fiesta. Entre las atracciones más llamativas hubo muñecos gigantes de Lionel Messi y Diego Maradona, una enorme cancha inflable con los colores de la Argentina, un aro de básquet personalizado, un autito eléctrico para recorrer el jardín y hasta una máquina de peluches repleta de muñecos del capitán de la Scaloneta.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

La decoración también siguió el mismo concepto futbolero: el candy bar estuvo ambientado con pelotas, trofeos y los colores celeste y blanco, mientras que la torta de varios pisos lució detalles de fútbol y el nombre del cumpleañero en el centro de la escenografía.

En otra de las postales, la actriz posó junto a sus tres hijos alrededor de la torta, rodeados por los personajes gigantes de Messi y Maradona. Al finalizar la jornada, la China resumió el emotivo encuentro familiar con un mensaje que reflejó su felicidad: "Gracias a todos por venir. Fue un día perfecto“.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

Así, en medio del revuelo mediático que la rodea por su presente con Icardi y la batalla judicial y mediática que involucra a Wanda, la actriz eligió poner el foco en una fecha muy especial y compartir con sus seguidores la alegría del inolvidable cumpleaños de Amancio.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez