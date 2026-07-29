En medio del tremendo conflicto que Wanda Nara mantiene con Mauro Icardi por las hijas que tienen en común, Nora Colosimo -la mamá de la conductora- decidió alzar la voz con un contundente posteo. A través de sus historias de Instagram, publicó un fuerte mensaje en defensa de sus nietas, en medio del conflicto judicial y familiar que enfrenta a la expareja.

Con un fondo negro, una bandera argentina y el hashtag #JusticiaPorIsiYFran, Nora hizo un contundente pedido dirigido a la Justicia y a quienes intervienen en la causa: "Escuchen a las nenas. Están aterradas. No quieren vivir en Italia/Turquía“, escribió en el comienzo del posteo, dejando en claro cuál es, según su mirada, el deseo de las menores.

Pero el mensaje no terminó ahí. En el mismo texto, la madre de Wanda expresó cuál considera que debería ser el futuro inmediato de sus nietas: "Quieren volver a su hogar con su madre y hermanos“, afirmó, acompañando la frase con los emojis de manos en oración y un corazón roto.

Foto: Captura de Instagram Stories (@nora_colosimo) Por: Fabiana Lopez

El posteo de Nora Colosimo llega horas después de los explosivos descargos que Wanda Nara publicó en sus redes sociales, donde cuestionó duramente a Mauro Icardi por asistir al cumpleaños de Amancio, el hijo de Eugenia “la China” Suárez y Benjamín Vicuña, mientras aseguró que las hijas que tienen en común “están sufriendo” y quieren regresar a la Argentina.

Foto: Instagram (@nora_colosimo)

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EL DESESPERADO PEDIDO DE WANDA NARA EN MEDIO DE SU GUERRA CON MAURO ICARDI: “NUESTRAS HIJAS ESTÁN SUFRIENDO”

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y explosivo capítulo. En medio del conflicto judicial y familiar que mantienen desde hace meses, la conductora utilizó sus historias de Instagram para publicar un fuerte descargo en el que volvió a cuestionar al futbolista por la situación que atraviesan las hijas que tienen en común.

En el primero de los mensajes, Wanda aseguró que, mientras Icardi disfrutaba de un cumpleaños infantil (en referencia a Amancio, el hijo que Eugenia “la China” Suárez tiene con Benjamín Vicuña), las nenas estaban atravesando un difícil momento: “Mientras Mauro está de cumpleaños infantil, nuestras hijas están sufriendo. Están pidiendo volver al colegio el 3 de agosto”, escribió.

En la misma publicación expresó su deseo de que las menores puedan reencontrarse con su familia y cerró con una frase cargada de reproche: “Confío en que pronto vuelvan a casa con sus hermanos. Odiás a la madre, castigás a tus hijas”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Pero eso no fue todo. Minutos después, Wanda redobló la apuesta con otro posteo en la que dio más detalles sobre el conflicto y volvió a cuestionar las decisiones de Icardi: “Mis hijas quieren volver. Sus hermanos también. El colegio las espera”, lanzó, antes de remarcar que ella trabaja en la Argentina y que Mauro también se encuentra en el país.

Además, hizo referencia a la situación judicial del futbolista y planteó una serie de preguntas dirigidas a él: “El padre está en Argentina sin trabajo y con prohibición de salir del país. ¿Cuál es el castigo que el padre nos quiere dar? Deberíamos estar en Turquía, según él, pero ni él está en Turquía. ¿Por qué odia tanto el país donde nació?”.

Sobre el final del mensaje, Wanda aseguró que sus hijas le piden al futbolista que firme la documentación necesaria para poder viajar y lanzó una grave acusación: “No le alcanza con escuchar llorar a sus hijas pidiéndole que les firme el pasaporte. Si no nos hubieran robado, estaríamos ya en Argentina. ¿Quién ayuda a mis hijas?”, concluyó, a flor de piel.