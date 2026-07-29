Luego de que Wanda Nara realizara un dramático descargo a la salida del tribunal en Milán asegurando que Mauro Icardi busca impedir que sus hijas regresen a Buenos Aires, el delantero realizó un posteo de altísimo voltaje en sus redes.

A través de sus historias de Instagram, el futbolista dio su versión de lo que habría sucedido puertas adentro en la última sesión judicial en Italia y acusó a Nara de victimizarse sin sustento: “Terminó la audiencia en Milano”.

“La jueza se reservó el resultado porque para la Justicia Italiana la señora solo se hace la que llora pero no presenta documentación”, disparó el delantero y apuntó sus cañones contra las decisiones judiciales que se tomaron en Argentina, que le impiden la salida del país.

Mauro Icardi le respondió sin filtros a Wanda Nara tras su descargo desconsolado en redes por la audiciencia italian (Foto: Instagram).

“En Argentina la joyita de jueza de feria reparte prohibiciones de salida del país como si fueran caramelos y sin medio documento acreditado“, ironizó sobre la ligereza con la que según él se resolvieron los fallos.

EL CONTUNDENTE AVISO DE MAURO ICARDI EN MEDIO DE SU GUERRA CON WANDA NARA: “VOY A IR CONTRA TODOS”

Para cerrar su categórico mensaje, Mauro Icardi dejó en claro que no piensa ceder un solo metro en la batalla legal contra Wanda Nara y remató su posteo con una amenaza implícita y cuatro emojis de besos: “Y me decían loco... como dije siempre, voy a ir con todo y contra todos“.

De esta manera, Mauro desmintió el relato de la conductora a la salida del tribunal en Milán y encendió aún más una mecha que parece no tener retorno, dejando en claro que la guerra legal recién empieza.

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