Tras confirmar la muerte de su hermano Duilio con un emotivo mensaje en redes sociales, Nicolás Cabré volvió a comunicarse con sus seguidores para explicar cómo continuará la obra Ni media palabra y agradecer el cariño recibido en este difícil momento.

El domingo pasado, Nicolás Cabré compartió la triste noticia del fallecimiento de su hermano Duilio a través de una historia de Instagram. Junto a una foto en la que ambos aparecen sonriendo, el actor le dedicó una conmovedora despedida.

“Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años”, escribió.

Nicolás Cabré junto a su hermano Duilio, sonriendo en una foto casual. Fuente: Instagram / @nicolascabre80

El comunicado de Nicolás Cabré tras la muerte de su hermano

Dos días después de anunciar la pérdida, Cabré volvió a utilizar sus redes sociales para informar que la obra Ni media palabra modificará su programación debido al difícil momento personal que atraviesa.

“Esta semana, por motivos personales de público conocimiento, vamos a hacer únicamente las funciones del viernes y sábado, para poder despedirnos de esta temporada en Buenos Aires”, comunicó el actor.

Además, llevó tranquilidad a quienes ya habían adquirido entradas para las funciones afectadas por los cambios.

“Más adelante les vamos a pasar información sobre las opciones y de qué pueden hacer aquellos que ya tenían sus entradas”, aclaró Cabré.

Cabe recordar que la función prevista para el domingo 26 de julio ya había sido suspendida.

El comunicado de Nicolás Cabré tras la muerte de su hermano (captura de Instagram)

El agradecimiento del actor a su público

En el cierre de su mensaje, Nicolás Cabré pidió disculpas por las modificaciones en la agenda de la obra y agradeció el apoyo que recibió durante estos días.

“Pido disculpas si esta modificación genera algún inconveniente y agradezco de corazón la comprensión y el cariño de siempre”, concluyó Nicolás Cabré.