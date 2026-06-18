Este miércoles, Mariano Martínez, Nicolás Cabré y Bicho Gómez se reunieron en el lobby de la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza para celebrar que su obra Ni media palabra fue vista por los primeros 70 mil espectadores.

El espectáculo de Fernando Schmidt sigue consolidándose como uno de los grandes éxitos teatrales de la temporada tras su paso por Villa Carlos Paz. Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez agradecieron el acompañamiento constante de los espectadores que noche tras noche eligen la propuesta y anunciaron una gira por el interior del país a partir de agosto

Mariano Martínez, flamante conductor de La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine) y el Bicho Gómez participaron solos del festejo, mientras que a Nico Cabré se lo vio junto a su esposa Rocío Pardo y su hija Rufina.

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MARIANO MARTÍNEZ, NICOLÁS CABRÉ Y BICHO GÓMEZ CELEBRARON LOS PRIMEROS 70 MIL ESPECTADORES DE NI MEDIA PALABRA

Mariano Martínez y Nicolás Cabré (Foto: Movilpress)

Bicho Gómez, Mariano Martínez y Nicolás Cabré (Foto: Movilpress)

Bicho Gómez, Mariano Martínez y Nicolás Cabré (Foto: Movilpress)

La torta del festejo de la obra de Mariano Martínez y Nicolás Cabré (Foto: Movilpress)

Bicho Gómez, Mariano Martínez y Nicolás Cabré (Foto: Movilpress)

Mariano Martínez (Foto: Movilpress)

Nicolás Cabré (Foto: Movilpress)

Nicolás Cabré con Rocío Pardo (Foto: Movilpress)

Nicolás Cabré con Rocío Pardo (Foto: Movilpress)

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