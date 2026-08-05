Wanda Nara ya está de regreso en la Argentina. Luego de permanecer varias semanas en Italia en medio de una intensa batalla judicial con Mauro Icardi por la situación de los documentos de sus hijas, la empresaria aterrizó en Buenos Aires acompañada por sus hijos y por su pareja, Martín Migueles.

Las imágenes de su llegada marcaron el cierre de un viaje que estuvo atravesado por la incertidumbre, los trámites judiciales y un episodio de inseguridad que complicó aún más su estadía en lo que empezó como unas vacaciones de descanso.

La llegada de la conductora se produjo después de que la Justicia italiana autorizara su regreso al país junto a sus nenas, una resolución que puso fin, al menos por el momento, a uno de los capítulos más tensos del conflicto que mantiene con el futbolista.

Durante su estadía en Italia, la mediática también denunció el robo de pertenencias personales y debió tramitar nuevos pasaportes para ella y sus hijos, documentos que mostró en sus redes sociales antes de abordar el vuelo hacia Buenos Aires.

Wanda Nara llegó a la Argentina con sus hijas y Martín Migueles (Foto: Movilpress).

Durante su estadía en Italia, la mediática también denunció el robo de pertenencias personales y debió tramitar nuevos pasaportes para ella y sus hijos, documentos que mostró en sus redes sociales antes de abordar el vuelo hacia Buenos Aires.

Wanda Nara llegó a la Argentina con sus hijas y Martín Migueles (Foto: Movilpress).

LAS FOTOS DE LA LLEGADA DE WANDA NARA CON SUS HIJOS Y MARTÍN MIGUELES A LA ARGENTINA

Wanda Nara, sus hijas y Martín Migueles llegaron a la Argentina (Foto: Movilpress).

Wanda Nara, sus hijas y Martín Migueles llegaron a la Argentina (Foto: Movilpress).

Wanda Nara, sus hijas y Martín Migueles llegaron a la Argentina (Foto: Movilpress).

Wanda Nara, sus hijas y Martín Migueles llegaron a la Argentina (Foto: Movilpress).

Wanda Nara, sus hijas y Martín Migueles llegaron a la Argentina (Foto: Movilpress).

Wanda Nara, sus hijas y Martín Migueles llegaron a la Argentina (Foto: Movilpress).

Wanda Nara llegó a la Argentina (Foto: Movilpress).

Martín Migueles llegó a la Argentina (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.