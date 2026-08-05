Netflix reveló quiénes serán los actores encargados de interpretar a las figuras más importantes de la vida de Moria Casán en su esperada serie biográfica.

La ficción, creada y dirigida por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment, se estrenará el 14 de agosto a nivel mundial, en la antesala de los festejos por los 80 años de la diva.

Además de recorrer distintas etapas de la vida de Moria, la producción reconstruye algunos de los vínculos más importantes de su carrera artística y personal, con personajes que marcaron la historia del espectáculo argentino.

Quién interpreta a cada personaje en la serie de Moria Casán

El elenco reúne a reconocidos actores para dar vida a figuras icónicas de la televisión, el teatro y la cultura popular.

Marco Antonio Caponi interpreta a Mario Castiglione, el gran amor de la vida de Moria.

Moria. Marco Antonio Caponi as Castiglione in Moria. Cr. Alina Schwarcz / Netflix ©2026

Micaela Riera será Susana Giménez durante la década del ’80, cuando compartían escenario en el teatro de revistas.

Moria. Mica Riera as Susana in Moria. Cr. Alina Schwarcz / Netflix ©2026

Leticia Brédice encarna a Susana Giménez en los años ’90, ya convertida en la diva de la televisión y una de las grandes confidentes de Moria.

Moria. Lia Bagnoli as Susana in Moria. Cr. Alina Schwarcz / Netflix ©2026

Hernán Jiménez interpreta a Jorge Porcel, compañero de la diva en recordados éxitos televisivos.

Moria. Hernán "Curly" Jiménez as Porcel in Moria. Cr. Alina Schwarcz / Netflix ©2026

Sebastián Rosso dará vida a Alberto Olmedo, con quien compartió algunos de los espectáculos más emblemáticos del teatro de revistas.

Moria. Pacha Rosso as Olmedo in Moria. Cr. Alina Schwarcz / Netflix ©2026

Javier Pedersoli será el productor teatral Carlos Rottemberg, uno de sus grandes amigos.

Moria. Javier Pedersoli as Rottemberg in Moria. Cr. Alina Schwarcz / Netflix ©2026

Giuliano Pianetti interpreta a Fito Páez, quien aparece como invitado en el recordado ciclo A la cama con Moria.

Moria. Giuliano Pianetti as Fito Páez in Moria. Cr. Courtesy of Netflix ©2026

Sebastián Arzeno encarna a Gerardo Sofovich, el empresario que impulsó los primeros pasos artísticos de la diva.

Moria. Sebastián Arzeno as Gerardo Sofovich in Moria. Cr. Alina Schwarcz / Netflix ©2026

María Fernanda Callejón interpreta a Zeta, amiga histórica de Moria.

Moria. Fernanda Callejón as Zeta in Moria. Cr. Alina Schwarcz / Netflix ©2026

Eloy Rossen será Galo, su mano derecha e incondicional.

Moria. Eloy Rossen as Galo in Moria. Cr. Alina Schwarcz / Netflix ©2026

Rafael Ferro interpreta a Carlos Sexton, un hombre clave en distintos momentos de su vida.

Moria. Rafa Ferro as Sexton Carlos in Moria. Cr. Alina Schwarcz / Netflix ©2026

Joaquín Ferreira da vida a Luis Vadalá, uno de los romances más recordados de los años ’90.

Moria. Joaquin Ferreira as Luis Vadala in Moria. Cr. Alina Schwarcz / Netflix ©2026

Luis Machín interpreta a Carlos A. Petit, empresario teatral, guionista y director que descubrió a Moria y la llevó al teatro.

Moria. Luis Machin as Petit Carlos in Moria. Cr. Alina Schwarcz / Netflix ©2026

Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretan a Moria Casán

La serie contará con tres actrices para representar las diferentes etapas de la vida de Moria Casán.

Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth serán las encargadas de ponerse en la piel de la conductora y actriz, mientras que la propia Moria Casán tendrá una participación especial dentro de la ficción.

Griselda Siciliani como Moria Casán. Foto: prensa Netflix

Moria Casán y Sofía Gala

De qué trata la serie de Moria Casán

Según adelantó Netflix, la historia muestra a Moria celebrando sus 80 años mientras abre las puertas de una ficción donde ella misma se convierte en la “titiritera” de su propia historia.

Más que una biografía tradicional, la producción propone un recorrido por la vida de una de las figuras más influyentes del espectáculo argentino, repasando su paso por el cine, el teatro y la televisión, y mostrando cómo convirtió la transgresión en una marca personal.

Con dirección y guion de Javier Van de Couter y producción de About Entertainment, la serie busca rendir homenaje tanto a Moria Casán como a la cultura popular argentina.

El estreno mundial será el 14 de agosto a través de Netflix.6