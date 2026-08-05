Alex Caniggia arremetió contra Solange Abraham antes de la gala de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada. Con su habitual estilo, el mediático utilizó su cuenta oficial para realizar críticas sobre el comportamiento de la participante, rival declarada de su hermana dentro del reality de Telefe, desatando una onda expansiva en las redes sociales.

Solange Abraham se convirtió en una de las figuras más discutidas del reality.

LAS FUERTES PALABRAS DE ALEX CANIGGIA CONTRA SOLANGE ABRAHAM

El influencer no se guardó nada en sus mensajes públicos. “Te reíste de una persona a la que se le murió el perro... ya te va a venir el karma”, fueron las primeras palabras del hermano de Charlotte en la red social.

Pero la crítica de Alex Caniggia continuó con más dureza, cuando añadió: “Si apoyás a la gente que se gana algo por mérito propio, si no sos mala persona ni pisás cabezas para hacerte más famosa, sabés a quién votar: Sol al 9009”.

Alex Caniggia vs Solange Abraham: las críticas del mediático a la participante de Gran Hermano que generan polémica en redes.

No conforme con sus mensajes anteriores, Alex Caniggia escaló el tono de su descargo. Definió a Solange Abraham como una “pichi, cuatro de copas, infumable”, utilizando términos que generaron revuelo entre los seguidores del reality.

La frase se hizo tendencia rápidamente en Twitter y otras plataformas, consolidándose como uno de los momentos más comentados de la semana en la comunidad de fanáticos de Gran Hermano Generación Dorada.

LA ELIMINACIÓN DE CAMPANITA GENERA CONTROVERSIA EN EL REALITY

A pesar de los esfuerzos públicos de Alex Caniggia por influir en la votación, Campanita fue la participante eliminada de la gala, dejando a Solange Abraham dentro de la competencia. El resultado no fue el que esperaban quienes apoyaban la salida de la otra concursante, generando debates en redes sociales sobre el voto del público y las dinámicas internas de la casa.

Solange Abraham es una modelo, actriz y chef Foto: Web

El enfrentamiento mediático pone en evidencia las tensiones que existen alrededor del reality show de Telefe. Mientras que algunos seguidores apoyan la postura de Alex Caniggia, otros consideran que sus críticas son excesivas.

Lo cierto es que las palabras del influencer han puesto el foco sobre el comportamiento de Solange Abraham en Gran Hermano Generación Dorada, generando más visibilidad y polémica alrededor de la participante, quien continúa en carrera por ganar el premio final del reality.