Venezia Caniggia cumplió tres años este 15 de julio y lo celebró con una divertida fiesta al aire libre organizada por Melody Luz junto a Noelia, hermana de la bailarina. A pesar de que la fecha coincidió con la previa del partido entre Argentina e Inglaterra, la pequeña disfrutó de una tarde inolvidable junto a sus amiguitos.

Vestida con un traje de Spiderman, la hija de la expareja sopló las velitas frente a una original torta de alfajores de chocotorta preparada por su mamá. Antes del festejo, Melody mostró el resultado en sus redes con humor: “Presentación 3/10, sabor 10/10”.

Mientras todos le cantaban el feliz cumpleaños, Venezia observó la escena con algo de timidez, aunque minutos después terminó disfrutando del encuentro entre risas y juegos.

EL TIERNO VIDEO QUE COMPARTIÓ NOELIA

La celebración también quedó reflejada en las redes sociales de Noelia, quien publicó un video del cumpleaños acompañado por un mensaje cargado de cariño.

“Un día muy feliz. Siempre juntas, te amo Venezia. Hoy Spiderman se levantó muy seria, después remontó y era todo risas”, escribió.

Más tarde, la pequeña continuó los festejos en su casa con una segunda torta, esta vez de color rosa y decorada con las clásicas princesas de Disney.

LA AUSENCIA DE ALEX CANIGGIA Y EL EMOTIVO MENSAJE DE MELODY LUZ

El gran ausente de la celebración fue Alex Caniggia, quien actualmente se encuentra en Italia grabando el reality La isla de los famosos, por lo que no pudo acompañar a su hija en esta fecha tan especial.

Quien sí le dedicó unas palabras muy emotivas fue Melody Luz, que volvió a expresar públicamente el profundo vínculo que mantiene con Venezia.

Venezia Caniggia celebró sus 3 años con una fiesta temática y un emotivo mensaje de Melody Luz. CRÉDITO: Instagram

“Saliste al mundo para salvarme, para ser mi compañerita, para hacerme rezongar y reír en la misma medida”, escribió la bailarina en un extenso posteo.

Además, le deseó que siempre siga sus sueños y le recordó que tanto ella como su papá estarán a su lado. Para cerrar, resumió todo su amor en una frase que emocionó a sus seguidores: “Te amo en todos los universos, en todas las galaxias y en todas mis vidas”.