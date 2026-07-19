El día que debía ser pura emoción mundialista se transformó en una verdadera pesadilla para Nacho Castañares. El influencer y ex finalista de Gran Hermano 2022 vivió una jornada llena de contratiempos en su intento por llegar a Nueva York para ver la final del Mundial, y fue contando cada paso —y cada frustración— en sus redes sociales.

Todo empezó incluso antes de pisar el aeropuerto. Castañares ya había contado que no tenía entrada para el partido y que buscaba conseguir una sin pagar los precios exorbitantes del mercado secundario, que según él rondaban los 10.000 dólares. “No tengo entrada, estoy moviendo cielo y tierra, vendiendo mi alma a alguna marca, si quiere, obvio, no me voy a negar que estoy buscando a alguien para hacer contenido, para trabajar, si no, a la final voy a ir igual”, dijo en sus stories de Instagram.

Video: Instagram @nachoo_cp

“Me estoy rehusando ahora mismo a pagarla USD 10.000 porque me parece que van a bajar”, explicó, convencido de que los valores caerían con el correr de las horas. Su plan era claro: si no conseguía una entrada a un precio razonable —entre 6.000 y 8.000 dólares—, armaría las valijas y volvería a Buenos Aires para ver la final con amigos. Pero el verdadero problema no fue la entrada, sino el viaje.

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Nacho Castañares vivió una verdadera odisea para intentar llegar a Nueva York y asistir a la final del Mundial. El ex Gran Hermano tenía un vuelo desde Miami, pero fue cancelado sin previo aviso. Rápidamente consiguió otro pasaje con destino a Filadelfia, una ciudad cercana al estadio, aunque ese vuelo también terminó suspendido. “Realmente no puedo creer. Me cancelaron dos vuelos, uno a Nueva York y otro a Filadelfia”, expresó en sus redes.

Nacho Castañares Puente habló con Ciudad en el Martín Fierro 2025 (Foto: Ciudad Magazine).

Con ambos vuelos frustrados, el influencer se anotó en listas de espera, aunque reconoció que los aviones disponibles estaban completos. Incluso contó que la aerolínea había cancelado entre tres y cuatro servicios ese mismo día. “Mi vuelo lo cancelaron de la nada. Cancelado. Chau, a la mierda”, lamentó en un video publicado desde el aeropuerto.

Desesperado por encontrar una solución, Castañares llegó a evaluar la posibilidad de manejar casi 20 horas desde Miami hasta Nueva York, aunque terminó descartando esa alternativa por considerarla “imposible”. Mientras esperaba un nuevo vuelo, confesó su incertidumbre: “No sé qué hacer, no sé si esperarlo, si alquilar un auto, irme solo”, dijo, sin saber si lograría llegar a tiempo para presenciar la final.

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