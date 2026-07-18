A horas de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el clima se convirtió en protagonista inesperado en la previa. El plantel dirigido por Luis de la Fuente tuvo que suspender este sábado su último entrenamiento en Nueva Jersey debido a una fuerte tormenta eléctrica que azotó la zona.

La práctica estaba prevista en el Melanie Lane Training Ground de East Hanover, predio que utiliza el Red Bull New York. Sin embargo, la aparición de lluvias intensas, rayos y truenos obligó primero a demorar la actividad y, finalmente, a cancelarla por completo. Los medios de comunicación ya se encontraban en el lugar para presenciar los primeros minutos abiertos a la prensa cuando un oficial de la FIFA anunció la postergación por cuestiones climáticas.

Selección española de fútbol (Foto: Instagram @sefutbol)

La Real Federación Española de Fútbol informó que la suspensión se tomó siguiendo el protocolo de seguridad de Estados Unidos para tormentas eléctricas. Según la normativa local, cualquier evento deportivo al aire libre debe interrumpirse o demorarse al menos 30 minutos si se detectan relámpagos en un radio de 13 kilómetros.

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En un comunicado oficial, la federación explicó: "El entrenamiento de la selección española se ha suspendido siguiendo el Protocolo de seguridad sobre tormentas de Estados Unidos. Los jugadores están teniendo una sesión de activación en las instalaciones interiores“. Así, el último ensayo antes de la final quedó reducido a trabajos bajo techo, en una jornada clave para ajustar detalles tácticos y definir el equipo.

La tormenta no solo alteró la rutina de la Roja. El equipo de Lionel Scaloni también debió modificar su agenda: tenía previsto entrenar en el complejo de Columbia Park en Morristown, a pocos kilómetros del predio español. La práctica fue postergada por el mismo fenómeno meteorológico, aunque finalmente el clima mejoró y los jugadores argentinos pudieron realizar algunos trabajos con pelota sobre el césped.

Selección española de fútbol (Foto: Instagram @sefutbol)

La semana ya venía complicada para ambos seleccionados. El jueves y el viernes, tanto Argentina como España habían visto afectadas sus actividades por el humo de los incendios forestales en Canadá, que llegó hasta Nueva Jersey. Según reportes internacionales, la lluvia de este sábado podría ayudar a dispersar ese humo y mejorar las condiciones para la final.

En el caso español, la cancelación del entrenamiento generó atención por el estado físico de algunos futbolistas. Medios europeos señalaron que Lamine Yamal y Pedro Porro venían siendo observados con precaución tras la semifinal ante Francia, aunque ambos estarían en condiciones de jugar la final. Desde el entorno de la selección intentaron restarle dramatismo al episodio.

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